El Real Zaragoza, camino del peor registro de expulsiones de la década

De seguir con esta progresión, el Real Zaragoza alcanzará el peor registro de expulsiones de la década en Segunda. La tarjeta roja vista por Alejandro Francés en Butarque fue la sexta en lo que va de temporada, en los 22 partidos oficiales que se llevan disputados contando la Copa del Rey, por lo que el dato está en proporción de llegar a las 12 que el equipo vio en la campaña 2014-15.

Además de Francés, este año han sido expulsados Jaume Grau (frente al Cartagena); Giuliano Simeone (Racing de Santander); Sebastián Corona, ayudante de Carcedo (Sporting); Álvaro Ratón (Diocesano, en Copa del Rey) y Radosav Petrovic (Burgos).

Así, el Real Zaragoza ha sido castigado en uno de cada cuatro encuentros, un 27% de los que se llevan jugados hasta la fecha, teniendo que sufrir las consecuencias durante y después de dichos compromisos.

Grau dejó al Zaragoza con uno menos en Cartagena justo antes de que llegara el tanto de la derrota y se perdió el siguiente choque ante el Lugo, en las jornadas 3 y 4; Simeone fue expulsado al borde del descanso en Santander y el Zaragoza cedió en la segunda mitad con gol de Pombo; Ratón y Petrovic le hicieron un flaco favor al equipo con sus protestas en Cáceres y Burgos respectivamente…

La roja más perdonable fue la mostrada a Grau, condenado con la segunda amarilla por un leve braceo en el centro del campo. El resto vinieron motivadas por acciones más que evitables. Esas dos entradas a destiempo de Simeone en el Sardinero; las referidas salidas de tono de Ratón y Petrovic… y por último Francés.

El defensa canterano protagonizó este lunes la jugada -y post jugada- más surrealista del año. En un abrir y cerrar de ojos, fue expulsado en Butarque por cometer un penalti (primera amarilla) y después pisotear el punto que señala los once metros en perjuicio del lanzador (segunda).

No es la primera vez que vemos esta ‘pillería’. Basta con remontarse al derbi ante la SD Huesca para recordar a los jugadores azulgranas haciendo algo similar antes de que lanzase Valentín Vada para anotar el 3-0; pero esta vez Hernández Maeso, encargado de dirigir el Leganés-Real Zaragoza, sí decidió castigar a Francés.

Fue la segunda expulsión del zaguero canterano con el primer equipo -la anterior llegó el 12 de noviembre de 2020, ante el Oviedo- y Fran Escribá no dudó en reprender al jugador en la rueda de prensa posterior al partido que cerró la primera vuelta de la competición con muy mal sabor de boca.

“El futbolista no tiene que hacer eso. ¿Qué sentido tiene? ¿Vamos a estropear realmente el punto de penalti? No le veo la gracia. Me sabe mal que lo haga porque a mí nunca se me ocurriría decirle a un jugador mío que hiciera algo así. Sí que es cierto que si yo fuera árbitro sacaría menos amarillas y, desde luego, nunca las sacaría por este tipo de cosas. Pero si nos ajustamos al reglamento y a que es una conducta antideportiva, el colegiado está en su derecho a sacarla”, señaló el técnico valenciano, que en su momento también afeó a Petrovic lo ocurrido en Burgos.

Fran Escribá no va a tolerar este tipo de comportamientos en el campo. Se va a preocupar por que en la segunda vuelta cese un ritmo de expulsiones que ya supera las estadísticas de la campaña 2021-22 (dos rojas), de la 2020-21 (cuatro), de la 2019-20 (cinco) y de la 2018-19 (cinco), y lleva progresión de superar o igual los peores números de esta etapa en Segunda.

Tras las mencionadas 12 expulsiones que el cuadro zaragocista sufrió en la 2014-15, cuando el volumen de partidos fue más alto porque se llegó a la final del ‘play off’, vienen los registros de las temporadas 2015-16 (ocho) y 2016-17 (siete).