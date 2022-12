Escribá: "No hay ningún motivo para la euforia"

Sin euforias y con el mismo bloque de jugadores que en el derbi aragonés. Así se presentará este lunes (21.00) el Real Zaragoza en Leganés, en un partido en el que, tal y como ha confirmado Fran Escribá en la rueda de prensa previa, el cuadro aragonés no podrá contar con Cristian Ávalrez, Daniel Lasure e Iván Azón.

Aunque la victoria ante el Huesca trajo “alegría” al vestuario, el técnico zaragocista ha subrayado que no caerán en el exceso de confianza ante un rival que también viene en buena dinámica y que es muy difícil de batir en su propio estadio.

“El equipo viene trabajando exactamente igual. No ha cambiado nada. No tenemos ningún motivo para la euforia. No pega en ningún club; mucho menos en el nuestro”, ha resaltado Escribá, tras una semana que se ha hecho “eterna” y que ha servido para recuperar jugadores “a nivel de golpes”.

No es el caso de un Iván Azón que, a pesar de entrenar varios días junto al resto de compañeros, no llega al duelo de este lunes. “Estas lesiones musculares siempre suelen dejar adherencias que molestan. Está cerca de estar disponible, pero no será mañana. Confiamos en que esté a la vuelta del parón”, ha adelantado el entrenador del Real Zaragoza, que en Butarque presentará un once similar al de la victoria ante el Huesca.

“Habrá que ver si algún jugador tiene alguna molestia de última hora, pero la posibilidad de repetir un bloque de jugadores está ahí”, ha confesado, antes de referirse al debate de la portería. “El otro día pensé que el portero ideal era Rebollo y quien juegue mañana será porque también pienso que es el ideal. No tomo los decisiones por presiones externas, si no, Álvaro no hubiese jugado antes”, ha recordado Escribá.

Una vez cumplida su sanción, el preparador valenciano podrá volver a sentarse en el banquillo. Circunstancia que acoge con satisfacción y ensalzando el buen trabajo realizado por el resto del cuerpo técnico en los encuentros que tuvo que presenciar desde la grada.

“Han hecho una dirección muy buena de los partidos. Me sentía tan identificado que era como si estuviese yo, pero lógicamente prefiero estar abajo. Si tuviera que estar arriba todos los partidos no me dedicaría a esto”, ha reconocido, antes de ser cuestionado por las declaraciones pronunciadas por el entrenador rival, el exzaragocista Imanol Idiakez, en las que aseguraba que la presión que deben asumir los entrenadores del Real Zaragoza es “terrible”.

“Claro que la hay, pero la asumo con naturalidad y me afecta más bien nada. Esta profesión tiene eso y hay sitios en los que se siente más. Este club tiene mucha repercusión, vienen al campo 20.000 o 30.000 personas, y esto indica el interés que hay. Cuando uno entrena tiene que sentir estas cosas”, ha explicado un Escribá que, aunque se define como “optimista por naturaleza”, evita ponerse objetivos a largo plazo.

“No me gusta hacer cábalas. Solo existe el siguiente partido. La Segunda División es como una maratón y, a partir de la jornada 30, se verá el verdadero potencial que tenemos. Hasta entonces solo preocupa seguir sumando”, ha añadido, a las puertas del último partido del año y de que se abra el mercado invernal.

“A partir del martes empezaremos a pensar si nos conviene que salga algún jugador. Si hay opciones de reforzar, tendrá que salir algún jugador. Pero si cambiamos a alguien es porque creemos realmente que va a sumar. Si hay una buena opción la valoraremos; si no la hay, seguiremos con lo que tenemos”, ha indicado a este respecto, y ha particularizado en los casos de Igbekeme y Quinteros.

Del primero, que el 31 de diciembre acaba su cesión en el Columbus Crew, ha dicho que “lo normal” es que esté con el grupo el día que regresen los entrenamientos, y que hablará con él para “saber sus intereses” y ver cuál puede ser la “mejor solución”.

Del segundo, que todavía no se ha estrenado en partido oficial con el Zaragoza, ha destacado que “es difícil encontrar un jugador más profesional que él”.