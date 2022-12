Larrazabal: "No sé qué tecla ha tocado Escribá, pero nos ha cambiado la mentalidad"

Según van hablando públicamente los futbolistas del Real Zaragoza, más claro queda que con Juan Carlos Carcedo, el entrenador elegido para abanderar este primer proyecto de la nueva propiedad de la SAD, había un serio problema. Con él al frente del equipo hasta hace poco más de un mes, nadie rechistaba miestras el equipo se hundía en la clasificación y su fútbol era progresivamente mortal de necesidad. Gaizka Larrazabal, el extremo vasco reconvertido a defensa lateral diestro, fue este jueves un nuevo eslabón en esta singular cadena.

NOTICIAS RELACIONADAS La liga espera al Real Zaragoza

"Cuando no salen las cosas, hay que tomar decisiones. Sabemos que estamos en un club muy exigente. Estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas. El entrenador (Escribá) está haciendo un gran trabajo, a la vista está. La situación depende de nosotros, somos conscientes de que esto se arreglará si trabajamos y estamos unidos. Creo que estamos interpretando bien lo que él quiere", comenzó afirmando el vizcaíno.

"Nos hemos dado cuenta de que está muy bien dominar el balón, pero nuestro hándicap era el gol, no marcábamos. Escribá nos ha cambiado la mentalidad, ahora vamos más hacia la portería rival y tenemos muchísimas más ocasiones desde el primer partido con él. No sé realmente qué tecla ha cambiado, pero la mentalidad del equipo es otra y nos vemos cómodos con este modo de jugar", apostilló para redundar en la sensación generalizada de que el Real Zaragoza ha cambiado de la noche al día con este relevo en el cuadro de mandos del vestuario.

La racha de cinco partidos seguidos sin perder, puntuando siempre, ha modificado el punto de vista de todo el zaragocismo, también de los propios jugadores. "Hay que mirar hacia arriba y ser ambiciosos. Ahora, el objetivo es ganar en Leganés, sacar esos tres puntos porque venimos enchufados y en buena dinámica. Lo que tenga que venir en la segunda vuelta, vendrá. Es importante acabar el año con la flecha hacia arriba", indicó Larrazabal. Lo del modo de supervivencia que sugirió el capitán Zapater cuando todo pintaba negro en los últimos días de Carcedo va quedando paso a paso derogado.

Larrazabal se estrelló en su rendimiento cuando vino hace dos campañas como extremo-delantero procedente del Athletic de Bilbao. No marcó un solo gol y su rendimiento fue muy deficiente hasta quedar en un segundo o tercer plano en aquella campaña que salvó el milagro de Jim (Juan Ignacio Martínez) de un catastrófico descenso que se rozó literalmente. Se fue el año pasado cedido al Amorebieta, donde lo descubrieron como un lateral largo que está mutando en su modo de jugar ahora en Zaragoza.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza más plural

"Tanto Juan Carlos Carcedo como Fran Escribá he participado en casi todos los partidos. Después de la cesión del año pasado, los dos han considerado que podía aportar como lateral perfectamente. Todos creemos que es una posición en la que debo ofrecer un buen papel", asume ya sin chispazos el vasco.

Gaizka no pudo jugar el partido ante el Huesca porque el viernes acabó hospitalizado con una conmoción cerebral al recibir un balonazo en la cabeza en el último entrenamiento previo a esa cita aragonesa. "Ya me he recuperado, estoy entrenando con normalidad. Cuando me dieron el alta me encontraba bien, aunque es verdad que me sentía un poco cansado. Dije que estaba dispuesto a jugar, si hacía falta con un casco como el de Peter Cech (el portero checo). Pero había que tomar precauciones. Del momento del golpe no me acuerdo. En el hospital, ya con mi familia y con los médicos, supe cómo había sido", explicó Larrazabal.

El '12' zaragocista aceptó en verano un recorte salarial, a recuperar en el futuro, cuando el club propuso a la plantilla esta medida para ganar techo salarial global. Cuando diciembre ya encara su recta final, explica su situación al respecto: "Lo último que acordamos es que yo iba a terminar el año aquí y, en el caso de que el club quisiera que yo continuara, ellos me lo transmitirían. De momento ninguna de las dos partes ha pensado en eso. Jugando y teniendo muchos minutos, vendrá solo", concluyó,.