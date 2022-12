Jorge Mas avanza el fichaje de "uno o dos jugadores" en el mercado de enero

Jorge Mas Santos, presidente del Real Zaragoza, realizó un análisis general de los principales puntos de interés del club al finalizar la Junta General de Accionistas de la SAD. El empresario estadounidense considera que el proyecto ha mejorado al club y advirtió de que no se esperan reformas profundas en la plantilla en el inminente mercado de invierno. Mas Santos también valoró los cambios deportivos efectuados en el primer trimestre de la temporada, con las destituciones del entrenador Juan Carlos Carcedo y del director deportivo Miguel Montes Torrecilla. “Uno no quiere estar cambiado de entrenador inmediatamente, pero los resultados mandan. El equipo no estaba en el camino que queríamos y ahora creo que sí está encaminado. Todos queremos resultados que nos lleven arriba. Lo importante es cómo juega la plantilla, implementar la cultura de juego que queremos y con Escribá estamos viendo eso. Los resultados vendrán”, aseguró el dirigente afincado en Miami.

En este sentido, considera que el Real Zaragoza se encuentra en el camino del optimismo. “Es una temporada larga, pero creo que con Fran Escribá vamos muy bien. El equipo está jugando bien y hemos sacado algunos resultados aunque hemos sido merecedores de más. Con mucha esperanza para el derbi de esta noche, queremos ver cómo progresa el equipo. He recalcado que las decisiones deportivas hay que tomarlas en frío, cuando los resultado no son lo que queremos para poder crear bases que nos den resultados a medio y largo plazo. Estoy satisfecho con el camino que Escribá ha escogido. Los muchachos han respondido muy bien y creo que empezaremos a ver resultados positivos en un futuro”, señaló con diplomacia.

El Real Zaragoza sigue sin director deportivo a las puertas del mercado de invierno. Un vacío de poder en un área crítica que no inquieta a Jorge Mas, tal y como aseguró en su intervención. “Es algo que no me preocupa en este momento. Hay un plan para el director deportivo y vamos a tomar la decisión correcta. No la que hay que hacer por plazo de tiempo. Nos estamos preparando para la ventana invernal que viene, aunque la más importante va a ser la ventana del próximo verano. Estamos bien encaminados con el director deportivo y eso no me preocupa. Estamos buscando un director deportivo que pueda tener un impacto a largo plazo. En el fútbol se vive de temporada en temporada, y aquí queremos construir algo sostenible para que cuando el Zaragoza llegue a Primera podamos sostenernos con las mismas personas que nos hayan ayudado a llegar allí”, indicó.

De cara al mercado de enero, Jorge Mas habló de “uno o dos” fichajes, “no vamos a traer cuatro o cinco jugadores”, apuntó.“Se va a reforzar la plantilla en algo. No será un refuerzo de muchos jugadores, pero con la poca flexibilidad económica que existe vamos a reforzar a plantilla. Hay que contar que con la plantilla existente vamos a tener que afrontar la segunda mitad de la temporada”.

Después de aprobar una nueva ampliación de capital y presentar unas cuentas económicas con una deuda neta en los índices más bajos desde 2007, el presidente se mostró entusiasmado con la viabilidad del Real Zaragoza. “Con la ampliación de capital y la reducción de la deuda se ha ampliado la flexibilidad económica y se han saneado las cuentas. Estoy muy satisfecho por dónde estamos en este momento. Se puede ver una mejora en el club y ahora tenemos el objetivo de mejorar la situación económica para la plantilla. Aquí lo que no va a faltar es el compromiso y los recursos necesarios para que el equipo deportivo tenga una flexibilidad máxima para poder tener la mejor plantilla posible”, afirmó.

Por último, evaluó el estado del proyecto de reconstrucción de La Romareda. “Le hemos comunicado al Ayuntamiento que el club está dispuesto a participar dependiendo del tipo de modelo que se adopte. Estamos preparando un preplan para ver cómo luciría y qué recursos serían necesarios, y estamos a la espera de cómo podemos participar”, apostilló.