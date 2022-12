Albacete-Real Zaragoza: una noche para tomar impulso

Dijo Raúl Sanllehí, el director general del Real Zaragoza, en los Desayunos de Heraldo la semana pasada, que él «aún no descarta nada para este año» y que «solo mira hacia arriba». El equipo todavía no le había ganado al Ibiza, hecho que aconteció poco después para aliviar la dificultosa situación en la clasificación del equipo aragonés de entonces, a solo dos puntos de la frontera con los puestos de descenso. El ejecutivo razonó su llamativo aserto:«en esta categoría, aunque parezca una frase hecha, ganas tres partidos seguidos y estás cerca de la cabeza». Ahora, tras la épica victoria del sábado ante el colista Ibiza por 2-1 en tiempo de aumento, el equipo está en disposición de cargar de razones a su principal gerente del día a día.

Porque este es el gran valor del partido de hoy en Albacete, estación donde los zaragocistas dirimirán su partido de la jornada 19, que es otra más ubicada en fechas intersemanales por La Liga, en este caso en mitad del macropuente de la Constitución y la Inmaculada. Una victoria en el Carlos Belmonte de la ciudad manchega serviría de eslabón precioso a una pretendida cadena de éxitos en esta semana que, se quiere, sea mágica para la rehabilitación de un grupo que lleva cuatro meses por debajo de las expectativas creadas en verano. Y, unido a la renta ganada ante los ibicencos, dejaría servido el partido del sábado ante el Huesca en La Romareda con un viento favorable que costaba imaginar cuando hace 29 días llegó Fran Escribá a relevar a Juan Carlos Carcedo como jefe del vestuario y, a la vez, salió despedido del proyecto el director deportivo Miguel Torrecilla.

Es hoy uno de esos días en los que, si se saca provecho de la confluencia astral y se entiende a las estrellas, un equipo defectuoso que viene zozobrando en un torneo largo, puede virar 180 grados su rumbo para bien. Siempre hay una o dos oportunidades de este tenor en algún momento de la liga. Y ahora le llega la primera bola extra a este Zaragoza del recién llegado –y bien que se ha notado– Fran Escribá, aún sancionado y que verá por tercera vez un partido desde la tribuna.

A priori, Albacete es un lugar sugerente para que los blanquillos sumen su sexto triunfo en 19 partidos. Porque los locales son un equipo recién ascendido de Primera RFEF que, más allá de su buen comienzo en el campeonato, tienen una base similar a la del año pasado en categoría inferior y, además, vienen de capa caída en el último mes y medio fruto de su fragilidad defensiva. Cuatro goles recibieron en Miranda hace unas horas; otros cuatro hace 10 días en Granada; tres en su casa a pies del Levante... A su entrenador, Rubén Albés se le está resquebrajando la solidez mostrada al inicio del torneo, cuando llegaron a pisar terrenos de promoción de ascenso puntual y sorpresivamente.

Los datos animan a un éxito zaragocista porque en el Belmonte empató el Burgos (0-0), ganó la Ponferradina (0-1), empató el Andorra (1-1), igualó el Tenerife (1-1), lo mismo hizo el Villarreal B (0-0) y se llevó los puntos el citado Levante (2-3). Es decir, el rival zaragocista de hoy flaquea como local (se parece mucho al balance zaragocista en La Romareda, por otra parte). Solo han ganado al Huesca (2-1), al Oviedo (1-0) y, hace nada, al Racing de Santander (2-1).

El Real Zaragoza presentará novedades en el once inicial, según avisó ya Escribá, que quiere mover el grupo ante la acumulación de minutos en pocos días. Aún sin Cristian Álvarez ni Azón, no será extraño ver una revolución, portería incluida. El caldo de cultivo, positivo, favorece cualquier alternativa. En liga, Escribá aún no conoce la derrota. Es otra lectura derivada del triunfo ante el Ibiza. Así es la alineación de los astros.