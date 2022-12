La titularidad de Rebollo en vez de Ratón... Escribá la deja abierta para Albacete

Ratón puede dejar su puesto en la portería del Real Zaragoza al joven Rebollo este martes en Albacete. La circunstancia la dejó abierta el entrenador, Fran Escribá, en el último tramo de la rueda de prensa previa al viaje a la capital manchega, este lunes en la Ciudad Deportiva.

"Yo no he dicho que Álvaro Ratón sea el titular como tal. Lo estoy poniendo yo, eso sí es evidente. Pero no digo eso sobre la titularidad de ningún jugador. Si acabo de decir que en Albacete va a haber cambios, seguro. Y digo que hoy lunes es un día para hablar con los jugadores. A mí me gusta tener una comunicación buena y fluida con ellos para saber sus sensaciones", respondió Escribá cuando se le preguntó sobre el asunto que más debate y polémica está trayendo a la actualidad zaragocista desde que fue necesaria la entrada del guardameta suplente hace 20 días cuando cayó lesionado el argentino Cristian Álvarez, quien sí ostenta la titularidad del puesto sin discusión alguna desde hace media docena de temporadas.

Fran Escribá ha venido defendiendo con fuerza la figura de Ratón desde que, al asomar bajo palos tras la baja de Cristian Álvarez, fue foco de las críticas generales, en especial desde la afición blanquilla, que no parece confiar en sus actuaciones. Llegó a decir el entrenador que ahora Ratón era el titular del equipo, a modo de refrendo particular, antes del partido contra el Ibiza. Pero los errores del arquero gallego derivaron a que La Romareda lo contestase fuertemente un día más el pasado sábado.

"Va a haber cambios en Albacete... y en cualquier línea. En cualquier línea. Y a lo mejor los hay en todas", fue la última frase, dicha con tono enfático, enigmática (o no), de Fran Escribá antes de abandonar la sala de prensa este lunes.

Con mucho tiento, con la veteranía que le da la experiencia y la larga trayectoria en los banquillos, el nuevo entrenador del Real Zaragoza ha dejado el camino abierto para que se lleve a cabo el cambio de portero en Albacete y se vea el debut del tercer cancerbero de la plantilla, Rebollo, fichado el pasado verano del Betis B y que viene jugando habitualmente cada fin de semana en el RZD Aragón, filial zaragocista, en Segunda RFEF.