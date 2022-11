Petrovic, sancionado con tres partidos tras su expulsión en Burgos

El Comité de Competición le ha impuesto a Radosav Petrovic tres partidos de sanción después de su expulsión de la pasada jornada al término del partido contra el Burgos. El serbio deberá cumplir dos encuentro de sanción por “actitudes de menosprecio o desconsideración hacia el colegiado” que ocasionaron su roja directa una vez concluido el choque de El Plantío, y, además, el castigo al centrocampista agrega un tercer partido de sanción por la quinta amarilla que vio al poco de saltar al campo.

Según recogió el acta del árbitro Jon Ander González Esteban, “en el minuto 90, el jugador Petrovic, Radosav fue expulsado por el siguiente motivo: una vez finalizado el encuentro y estando aún sobre en el terreno de juego, se aproxima a mi quedándose a escasos dos metros, sin tener ningún compañero de equipo a su alrededor, dirigiéndose a mi gritando en los siguientes términos: ‘ Esto es una puta vergüenza, una puta vergüenza’".

De este modo, Fran Escribá no podrá contar con el futbolista balcánico en los partidos contra el Ibiza, el Albacete y el Huesca. Esta sanción es especialmente conflictiva en la gestión del grupo por parte del entrenador ya que Jaume Grau, el pivote defensivo titular, vio en Burgos la cuarta amarilla y se expone a una sanción por acumulación de tarjetas en las próximas jornadas, coincidiendo con la baja de Petrovic. El técnico, en este sentido, ya expresó su malestar con el centrocampista serbio públicamente tras el partido contra el Burgos. «Esas cosas nos sobran, es un perjuicio para el equipo. Entiendo que está quemado, como todo el equipo, pero no sé exactamente qué le ha dicho al árbitro y le ha expulsado. Es un error grave y más en un jugador de su experiencia. Grau ha visto hoy la quinta amarilla (así salió en el rótulo de la retransmisión) con lo Petrovic, que era una de las opciones, ya no es opción. Nos perjudica a nosotros, pero también se perjudica a él», dijo el preparador.