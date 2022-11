Francés sí, Francés no... la disquisición de Escribá para Burgos

Francés sí, Francés no... esta es la gran disquisición del cuerpo técnico que encabeza Fran Escribá en la antesala del partido en Burgos, este próximo domingo a las 14.00. El defensa central aragonés no jugó el pasado fin de semana frente al Málaga en La Romareda en lo que fue el estreno de Escribá como entrenador ante el público blanquillo (había debutado en la Copa cayendo ante el Diocesano de Cáceres, de Segunda RFEF), pues se quedó en el banquillo de inicio y, posteriormente, no estró en la rueda de las cinco sustituciones y ni siquiera calentó pese a no tener ningún problema físico.

El zaragozano, internacional español sub-21 con asiduidad en las dos últimas temporadas, con un rendimiento importante en el Real Zaragoza pese a vivir en años de vacas flacas en lo clasificatorio, no está ofreciendo el mismo nivel de juego que en esos episodios recientes, no tiene una buena temporada en el apartado personal. Pero no es cuestión únicamente suya. Es el equipo el que ayuda poco a que las individualidades destaquen por su planicie general en el modo de funcionar día a día, al menos durante los cuatro meses primeros de temporada bajo la dirección técnica del ya despedido Juan Carlos Carcedo. Aun así, la figura de Francés, a ojos de muchos analistas externos, nunca podría considerarse como un suplente evidente vista la solvencia del resto de los defensas. Alejandro ofrece unas cualidades al fútbol defensivo del actual Real Zaragoza a las que casi nadie llega normalmente, entre los demás componentes de la línea de contención y destrucción del equipo.

Así que, tras haber prescindido de Francés de forma tajante el último día contra el Málaga, Escribá tiene ante sí la opción de devolverlo de nuevo al eje de la zaga en El Plantío burgalés o, por el contrario, confirmar que ha perdido peso específico en el grupo y volverlo a sentar en el banquillo.

Continuidad y confianza en el juego mostrado ante el Málaga

Escribá tiende a ofrecer buena parte de continuidad al equipo que empató 1-1 contra el Málaga en su primer partido de liga al frente del Real Zaragoza. Como ya manifestó al acabar ese partido, el grupo le transmitió buenas sensaciones pese a no poder ganar a un rival que, al margen de ser el colista, se quedó con un jugador menos en el minuto 13 (estuvo en inferioridad numérica 83 minutos) y gustó su manejo de los nuevos tiempos, su producción de ocasiones de gol y su actitud global. Solo faltó, como resultó evidente, acierto ante el gol, el mal endémico del Zaragoza moderno desde hace tres campañas, sin que nadie haya sido capaz de solucionar tamaño problema.

Si volviese Francés y Escribá jugara con defensa de cuatro, ¿quién se quedaría fuera? Lluís López y Jair son la competencia directa, pues el boliviano Quinteros, inédito desde su llegada en agosto, es un central sin avales y sin ninguna credencial real sobre su hipotético rendimiento, un fichaje, por ahora, de difícil justificación. Lluís ha sido hasta ahora un futbolista valorado por el anterior cuerpo técnico, el que ya se fue. Y Jair, distinto a todos por su corpulencia, envergadura y tipo de juego (especialista en el aéreo), también ha sido sorprendentemente prescindible en momentos puntuales en lo que va de curso. El espigado defensor luso-guineano está en trance de renovar su contrato, que caduca el 30 de junio próximo, por lo que de no mediar un acuerdo, podría negociar ya con otros clubes a partir del 1 de enero sin problemas. Esta circunstancia es factor importante en estos casos según los criterios del neofútbol y las direcciones deportivas de turno.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza acaba la jornada 16 a un solo punto de la zona del descenso

Así que en 72 horas habrá una nueva fotografía de situación del estado del centro de la defensa del Real Zaragoza actual. Con Francés, una de las grandes apuestas de la entidad en los últimos tiempos, como eje de un debate natural.