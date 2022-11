El Diocesano, verdugo copero del Real Zaragoza, salpicado por la trama por dopaje

La trama del doctor extremeño Marcos Maynar, el último escándalo relacionado con el dopaje en España, salpica al fútbol de esa comunidad autónoma y, según publica el diario ABC y recoge el Hoy de Cáceres, varios futbolistas de las plantillas actuales de Cacereño y del Diocesano, ambos compitiendo en Segunda RFEF, se habrían tratado a título particular en las instalaciones de la Universidad de Extremadura con el dicho doctor. Casualmente, tanto el Cacereño como el Diocesano, ambos de la capital cacereña, vienen de superar la anterior eliminatoria de la Copa del Rey, los primeros tras superar al Córdoba (3-0) y, los segundos, dando una de las grandes sorpresas de este primer paso del torneo pues eliminaron al Real Zaragoza tras derrotarlo por 1-0.

Según esta información de ABC, los futbolistas se habrían tratado supuestamente con medicamentos que no están autorizados legalmente en España, pero que no constituyen delito de dopaje al no estar incluidos en las listas del Código Mundial de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Son productos como la teofilina (se usa para tratar las dificultades de respiración, sibilancias, la falta de aliento y la opresión en el pecho), el ácido dicloroacético (de uso en el tratamiento de verrugas, cicatrices y piel gruesa) y el actovegin, sustancia similar a la EPO derivada del plasma de ternera que puso de moda Lance Armstrong al salir a la luz su montaje relativo al 'doping' que acabó con su carrera y su palmarés.

En esta trama, en las últimas horas, ha trascendido que la Guardia Civil investiga al exciclista y exdirector deportivo Vicente Belda y a su hijo, así como al ciclista profesional colombiano aún en activo Miguel Ángel 'Supermán' López.

El diario Hoy de Cáceres informó en su momento de la detención del doctor Maynar el pasado mes de mayo acusado de tráfico de medicamentos no autorizados en España. Tras ser arrestado, Maynar pasó una noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres y al día siguiente, declaró en el Juzgado número 4. El médico extremeño fue puesto en libertad con cargos y solo se le mantuvo la imputación por el delito de tráfico ilegal de medicamentos.

Citados en la 'Operación Ilex'

La 'operación Ilex', que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Nacional, ha identificado a todos los componentes del supuesto grupo criminal que operaba desde la provincia de Cáceres elaborando planes de entrenamiento ligados al dopaje, lo que era compensado con el pago de hasta 3.000 euros por deportista y temporada. Entre los consumidores finales se ha identificado a un menor de edad, informa Europa Press.

En un comunicado de la Guardia Civil se subraya que la red se dedicaba a la distribución ilícita de medicamentos dentro y fuera de España, y también a la fabricación de estas sustancias prohibidas en el deporte, «siendo los destinatarios deportistas de primer nivel».

Fuentes de la investigación precisan que como supuesto líder del grupo figuraba Marcos Maynar que, como ya se ha referido, fue detenido en mayo en otra operación en la que también fue arrestado su ayudante en el laboratorio de la Universidad de Extremadura por la presunta comisión de delitos de tráfico de medicamentos y dopaje en el deporte, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Otras seis personas están investigadas, entre ellas Vicente Belda, el histórico ciclista español y director de equipos durante décadas en este deporte, al que ya le salpicó en su cía la 'Operación Puerto', también por dopaje. Un hijo suyo, Vicente Belda García, masajista actualmente en el equipo kazajo Astana, también figura entre los investigados en las diligencias que dirige el Juzgado de Instrucción 4 de Cáceres.

A los deportistas que captaba su red, Maynar les ofrecía la preparación de los entrenamientos, complementación nutricional, y el suministro para el consumo de medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte. Estos deportistas, que abonaban una cuota anual de unos 3.000 euros, eran sometidos a un estudio previo mediante analíticas y pruebas de esfuerzo realizadas en las instalaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte de Extremadura, en la que Maynar desempeña labores docentes.

En torno a 3.000 euros por temporada y deportista tratado

Los investigadores han constatado que la red captaba a deportistas que ponían en contacto con Maynar, doctor en Fisiología del Ejercicio, para ser sometidos a un estudio previo mediante analíticas y pruebas de esfuerzo. Estas pruebas eran realizadas en las instalaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte de Extremadura, al igual que la fabricación, recepción y almacenamiento de ciertos medicamentos.

Los medicamentos y sustancias prohibidas llegaban a los deportistas por «canales seguros», interponiendo a terceras personas para ocultar la relación médico-deportista y, en algunos casos, se entregaban directamente en mano cuando se trataba de deportistas de primer nivel.

Las comunicaciones entre médico y deportista se llevaban a cabo por medio de aplicaciones de mensajería seguras y, en algún caso, se ha detectado que los investigados hacían uso de aplicaciones que dificultan la lectura de los mensajes como medida de seguridad extra.

En los dos registros en Plasencia (Cáceres) y la Facultad de Ciencias del Deporte de Extremadura se han intervenido distintos medicamentos no autorizados en España, como Actovegin, Ácido Dicloroacético (DCA) y Teofilina, así como sustancias prohibidas en el deporte como la Hormona Menotropina, además de otros facilitados a los deportistas como cafeína en presentación inyectable o supositorio y gran cantidad de cápsulas vacías preparadas para su relleno con alguno de estos medicamentos para su posterior distribución.

La operación continúa abierta, estando actualmente en fase de estudio la información contenida en diversos dispositivos electrónicos intervenidos, como ordenadores, discos duros y otros soportes de memoria y teléfonos móviles, no descartándose nuevas detenciones o investigaciones.

Esta operación ha sido llevada a cabo por la Sección de Salud Pública y Dopaje de la Unidad Central Operativa (UCO), en estrecha colaboración con la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), International Testing Agency (ITA) y la Universidad Católica de Murcia (UCAM).