Escribá: "Nos condenó la falta de acierto, merecimos ganar"

Se explaya con soltura Fran Escribá. Cabría decir excelente. Hacía mucho tiempo que el Real Zaragoza no tenía un entrenador que concretara las palabras con tanta precisión, ajustándolas a la sintaxis y la semántica de la lengua castellana. Sin duda, una verdadera pena que el conjunto aragonés defina mucho peor delante de la portería que su entrenador delante de la alcachofa. Como el resultado en el fútbol lo determina la capacidad de resolución de los delanteros delante de la portería y no la del entrenador delante de la alcachofa, aunque sea excelente, reitero, el Real Zaragoza apenas fue capaz de empatar ayer ante un colista que se quedó con un hombre menos al cuarto de hora. Pese a la obviedad, Escribá tuvo a bien precisar respecto al resultado. "Acepto cualquier tipo de crítica hacía mí. Si nos fijamos en el resultado, la decepción es muy grande; pero si nos fijamos en todo lo que el equipo hizo para ganar, creo que debemos ser justos y decir que merecimos ganar. Sin ninguna duda, nos condenó la falta de acierto. Además, su portero estuvo brillante, con paradas verdaderamente decisiva", enfatizó Escribá.

"Es difícil hacer más de lo que hemos hecho. Nos ha penalizado la falta de acierto", insistió, para luego auditar las carencias ofensivas que padece el colectivo que gestiona. "No tenemos alguien que nos garantice muchos goles. La segunda línea tiene que tener llegada. Hoy, todos los jugadores de ataque han tenido ocasiones de gol. Hicimos todo para ganar. No hubiera sido extraño celebrar una victoria por 3-0, y casi damos gracias por el empate", continuó.

Desde la grada se escucharon gritos contra los jugadores al final del encuentro y en la presentación del guardameta Álvaro Ratón. "Desde el respeto máximo a la afición, me duele que piten a un jugador mío. Además de entrenador, yo he sido aficionado y nunca he pitado a un jugador mío. Yo nunca pitaría. Nos pegamos un tiro en el pie. Además, estos futbolistas son honrados. El equipo se deja todo. Este partido, pese al resultado, no es para reprocharles nada a nivel de esfuerzo", apuntó el técnico zaragocista.

También fue preguntado por la suplencia de Alejandro Francés. "Estoy contento con Francés, pero Lluís hizo un excelente partido. A lo mejor juega (Francés) en Burgos", consideró antes de una referencia final sobre su primera experiencia en La Romareda. "Sin contar el partido, lo he disfrutado mucho. Me lo he pasado bien. Sufro mucho con mi profesión, pero al mismo tiempo me encanta. Y en un estadio como este, con tanto sabor y tanta historia, me siento un privilegiado. Y lo digo con sinceridad. Me lo he pasado bien, pero he sufrido muchísimo", concluyó Fran Escribá.