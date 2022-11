Tercer mundial consecutivo sin futbolistas del Real Zaragoza

La Copa del Mundo de Catar afecta tan poco al Real Zaragoza que ni siquiera se detiene su competición: mientras la pelota del mundial rueda entre aristocráticas piernas, el equipo aragonés seguirá asomándose durante el próximo mes al mismo paisaje quemado de los últimos diez años en Segunda División. No habrá ningún futbolista del Zaragoza en el magno acontecimiento del fútbol planetario. Es la tercera Copa del Mundo sin representación en la máxima exposición universal de este deporte: un signo más de la decadencia del club, acostumbrado a presentarse en las grandes citas con futbolistas de su plantilla. De hecho, entre España 82 y Sudáfrica 2010 -ocho mundiales consecutivos-, nunca faltó un jugador del Zaragoza en las listas de las selecciones.

Aquellos días han pasado. Desde que el equipo se hundió en Segunda, ha sufrido efectos colaterales de todo tipo. La ausencia en el Mundial es uno de ellos.

Trece futbolistas jugaron la Copa del Mundo alguna vez siendo el Zaragoza su equipo (el último en el que habían jugado antes del torneo), con Severino Reija (62 y 66) y Roberto ‘Toro’ Acuña (98 y 02) doblando actuación. Arrancó Reija en Chile 62 y le acompañaron sus compañeros en los Magníficos, Marcelino y Lapetra, en Inglaterra 66. Los tres coincidieron en el último partido de España, contra Alemania, en el once titular. Aunque ya en 1950, en el Brasil del Maracanazo, habían jugado con España Rosendo Hernández, del Espanyol, y Pepe Gonzalvo, del Barcelona. Ambos fueron contratados por el club aragonés (en Segunda División) al término del Mundial, operaciones que dieron nombre al equipo de Los Millonarios.

Hasta España 82, el Zaragoza no tendría más representación. Allí se estrenó en los Mundiales el argentino Jorge Valdano. Otro albiceleste, Juan Barbas, mediocentro de Racing de Avellaneda, ya estaba comprometido con el Real Zaragoza. Desde entonces, el equipo aragonés tuvo 36 años de presencia ininterrumpida en los Mundiales. En México 86, Miguel Muñoz citó a Juan Señor. Y en Italia 90, Luis Suárez convocó a Miguel Pardeza y Javier Villarroya. Este último ya estaba fichado por el Real Madrid y se despidió de su papel de zaragocista en los estadios italianos.

Tras esa Copa del Mundo, el Zaragoza firmó a Dorin Mateut, mediapunta que había jugado con Rumanía y años antes había ganado la Bota de Oro con el Dinamo de Bucarest. A Estados Unidos 94 fue solo Fernando Cáceres (Argentina) porque Darío Franco apenas había tenido continuidad tras la grave rotura de tibia y peroné que había sufrido un año antes en un partido contra Bolivia de la Copa América. Y a Francia 98, fue por primera vez, Acuña (Paraguay). En ese torneo compareció como futbolista del Aston Villa, el serbobosnio Savo Milosevic (Yugoslavia). Pero el Zaragoza ya tenía su artillería garantizada para la siguiente temporada. El Toro Acuña repitió una edición después, en Corea y Japón 2002. En ambas ediciones, fue rival de España.

El Mundial de Alemania, en 2006, se inauguró con dos zaragocistas en nómina, pero casi se cierra con tres. Delio Toledo defendió a Paraguay en sus últimos días como futbolista del Real Zaragoza. Y Gaby Milito cobraba premio a su elegancia defensiva acudiendo con Argentina. Además, uno de sus compañeros de selección, mediapunta del Valencia, acabaría firmando con el Zaragoza solo unas semanas después de la Copa del Mundo: Pablo Aimar. Fue la operación que puso de largo el ambicioso plan de Agapito Iglesias.

Futbolistas del Real Zaragoza en la Copa del Mundo. HA

Y en la Copa del Mundo, en Sudáfrica 2010, el Zaragoza estuvo en los pies de Ivan Obradovic (Serbia) y Humberto ‘Chupete’ Suazo (Chile), quien había jugado en La Romareda cedido por Monterrey, club mexicano. Ellos son los últimos que jugaron un mundial diciéndole al planeta que ellos eran jugadores del Real Zaragoza.

Bono y El Yamiq, los únicos en Catar con pasado en La Romareda

El Zaragoza no tendrá representación directa en la Copa del Mundo de Catar, aunque en la cita asiática sí tendrá ciertos lazos del pasado: dos futbolistas con su sello en el currículo. Curiosamente, ambos alistados por la selección de Marruecos, el portero Yassine Bono y el defensa central Jawad El Yamiq. Aunque hubo otro, Borja Iglesias, delantero del Real Betis, con muchas opciones hasta el final; Luis Enrique ha optado por no llamarlo como una pieza de la selección española y el Panda no culminará en Catar su escalada como futbolista que inició en La Romareda en la temporada 2017-2018.

En total 831 jugadores están registrados en las listas de las 32 selecciones participantes, pero solo dos han portado el escudo del Real Zaragoza alguna vez en su pecho. Yassine Bono acude a la cita consagrado como uno de los mejores porteros de LaLiga y como la referencia africana en la posición. Quizá solo el camerunés Onana le pueda discutir ese cetro. Bono jugó dos temporadas en el Zaragoza cedido por el Atlético de Madrid, los cursos 14-15 y 15-16. Nunca terminó de afianzarse, aunque siempre dejó trazos de guardameta con mucho futuro. Ahora, a sus 31 años defiende la portería del Sevilla, a la que llegó en 2019 y en la que ganó el trofeo Zamora el pasado curso. Antes, destacó durante tres años en el Girona.

Junto a Bono, defenderá en Catar la camiseta del Marruecos el central Jawad el Yamiq, de 30 años. El futbolista impresionó en el medio año que jugó en el Zaragoza en la temporada 2019-2020, la temporada del fallido ascenso debido a la pandemia. El club lo incorporó cedido desde el Genoa en las horas finales del mercado de enero y su impacto defensivo resultó decisivo para que el Zaragoza pusiera la directa hacia Primera. Después, ante la imposibilidad de retenerlo en Segunda, El Yamiq firmó en Primera con el Valladolid, donde cumple su tercer curso.