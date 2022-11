Jairo Quinteros, un secundario muy secundario

Si alguien quiere ver una imagen de Jairo Quinteros vestido con el uniforme de juego del Real Zaragoza lo tiene crudo. Debe darse la vuelta y acudir a su presentación, al protocolario acto de fotografías y vídeos con el que se le dio la bienvenida el pasado 1 de septiembre. En cierto modo, su caso resulta paradigmático de los caminos seguidos en verano en la confección de la plantilla. El central llegó a última hora del mercado aunque su incorporación estuvo oficiosamente acordada desde julio.

Y una vez aquí poco más se sabe sobre sus cualidades y capacidades: el hispanoboliviano está inédito. Tan inédito que ni siquiera en un partido contra un rival dos categorías inferior como el Diocesano se le puso en el campo. No lo hizo en dos meses y medio Carcedo, ni tampoco Escribá. Ni un solo minuto.

Quinteros es junto a Vigaray el único futbolista de la primera plantilla que aún no ha participado en la temporada. En su caso no intervienen cuestiones médicas o físicas como sucede con el lateral derecho, a quien aún no se la han dado minutos después de la grave lesión que ha condicionado sus dos últimas temporadas. Quinteros, con la salvedad de una pequeña dolencia muscular que le tuvo diez días apartado del equipo, no juega porque los entrenadores así lo han considerado. A Carcedo se le preguntó cierto día por el asunto, y como era habitual en su modelo de comunicación, el destituido técnico despejó más balones de los que blocó. En resumen, no dio demasiadas explicaciones, porque ni las podía dar ni le convenía darlas.

Aunque parezca paradójico y sea con una selección de tercera fila, Quinteros es el único internacional absoluto en vigor del Real Zaragoza. Bolivia lo ha vuelto a incluir en una convocatoria oficial y deberá viajar en las próximas horas para jugar el sábado un amistoso contra Perú en Arequipa. Decir que se perderá el partido del Zaragoza contra el Málaga es mucho decir después de que los técnicos no hayan contado nunca con él. Pero, en todo caso, Fran Escribá no lo tendrá disponible.

Quinteros firmó en propiedad con el Real Zaragoza promovido por la sinergia con el Inter de Miami, también presidido por Jorge Mas y perteneciente al conglomerado de clubes en el que se integran los aragoneses desde el relevo en su propiedad. Quinteros ni jugaba ni contaba para los planes del Inter de Miami, así que se le trabajó una salida al Zaragoza gracias a esa relación empresarial. El Zaragoza valoró su fichaje, estudió sus condiciones y le encajaron en términos económicos: era un defensa accesible y sin una gran carga salarial para el rol que se le intuía como cuarto central. Para cerrar la operación, sin embargo, hubo que esperar a la salida de Enrique Clemente. Una vez se produjo esto, con el canterano incorporado a Las Palmas, se desbloqueó la larga espera veraniega de Quinteros.

Esta operación revela el papel del Inter de Miami marcando algunos de los pasos del funcionamiento deportivo del Real Zaragoza. Hace una semana, de hecho, su director deportivo Chris Henderson desveló que dos futbolistas del club de Florida -el atacante Robbie Robinson y el mediapunta Edison Azcona- aterrizarán en Zaragoza para «un periodo de entrenamiento», algo que fue entendido como una prueba previa a una incorporación y que en el club se asegura no es así, sino una oportunidad para recuperarse de lesiones ante la inactividad entre noviembre y enero de la MLS.

Los otros secundarios

De los jugadores menos empleados, Escribá apenas dio minutos en Copa a Ratón, Zapater y Eugeni. Al no haber competición ya hasta el próximo sábdo, quiso tomarse el partido contra el Diocesano como si fuera de liga y como una oportunidad para tomarle el pulso al equipo con sus principales futbolistas.

Vigaray . Al igual que Quinteros, el lateral derecho aún no ha jugado ningún minutos esta temporada. Después de dos campañas condicionadas por una graves lesión, sigue sin reaparecer.

Ratón. Jugó contra el Diocesano sus primeros 90 minutos de la temporada.

Lasure. Solo ha jugado 19 minutos. Fue en la victoria de Tenerife, cuando Carcedo le dio entrada en la segunda mitad.

Nieto . 181 minutos. No pisa el césped desde el 11 de septiembre, cuando jugó un minuto en Ponferrada.

Petrovic. 217 minutos. Uno de los futbolistas más caros de la plantilla apenas ha tenido la continuidad de los dos partidos que le dio Carcedo en el eje de una defensa de cinco, frente a Tenerife y Andorra.

Zapater . 234 minutos. Tardó ocho jornadas en jugar. Desde entonces, siempre ha tenido minutos. Titular en los dos últimos partidos, contra Alavés y Diocesano.