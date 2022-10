Real Zaragoza: un equipo sin gol y sin ocasiones

Dicen una gran parte de los entrenadores cuyos equipos no meten goles que no les preocupa la falta de acierto, sino la ausencia de oportunidades. «Estaría preocupado si no las generásemos», aseguran. En el caso del Real Zaragoza de Juan Carlos Carcedo, el problema es doble: ni una ni otra. No solo no mete goles, tampoco dispone de ocasiones manifiestas para conseguirlo.

El equipo aragonés es el que menos tantos ha firmado en este mal inicio de temporada. Con solo cinco en 10 jornadas, es decir, medio gol por partido, nadie en Segunda División mete menos que el Zaragoza. Solo el Oviedo y el Racing, que este miércoles se impuso a los de Carcedo con un gol de Pombo, igualan estos pobres guarismos.

Pero especialmente dolorosa es la estadística de remates a portería. En los tres últimos compromisos, el conjunto aragonés ha disparado entre los palos rivales solo seis veces. Tres ante el Eibar, otras tres ante el Oviedo y ninguna en El Sardinero. Parera, portero del Racing, ni se manchó los guantes frente a Simeone, Azón, Gueye y compañía. A la inversa, el dato es sonrojante. Los cántabros, que todavía no habían metido ni un solo gol esta temporada ante su público, dispararon hasta 23 veces, nueve de ellas sobre la portería de Cristian Álvarez. El argentino firmó su enésima exhibición y evitó que la derrota fuese todavía más abultada.

La falta de ocasiones sobre el marco rival, como la flagrante ausencia de gol, es un problema que ha arrastrado el conjunto de Carcedo desde que arrancó el curso aquella lejana noche de agosto en Gran Canaria. Desde entonces, el Zaragoza promedia un paupérrimo balance de 3,7 remates a puerta en las 10 primeras jornadas. Sin ocasiones y sin goles, da igual competir en la Liga de Campeones que en las pachangas de los domingos a primera hora con los amigos: es imposible ganar.

Uno de los cinco goles que lleva esta temporada el Oviedo lo hizo -cómo no- en La Romareda. El pasado domingo, los asturianos remataron dos veces entre los tres palos, suficiente para rascar un punto de Zaragoza. Los mismos remates (2) hizo el Lugo el día que visitó la capital aragonesa, pero aquel día el golpe fue todavía más duro, ya que los gallegos salieron victoriosos gracias a un gol desde 40 metros con el jugador rematando, literalmente, desde el suelo.

Sin demasiados precedentes

Muy pocos equipos en la última década habían llegado a la décima jornada con un registro tan bajo de goles anotados como el actual Real Zaragoza. Solo el Alcorcón, hasta en tres ocasiones, empeoraba la estadística con apenas cuatro tantos. La temporada 2017-18, además de los madrileños, el filial del Sevilla igualaba este dato. Una más, cinco, eran las dianas que llevaban el Real Madrid Castilla y el Tenerife el curso 2014-15, o el Badalona, en el 2015-16.

Esta preocupante tendencia se podría agravar aún más mañana, cuando el Zaragoza reciba en su campo al Villareal B. La razón es sencilla: no estará Simeone, un chaval de 19 años y sin experiencia previa en el fútbol profesional que sin embargo, con tres goles, es el máximo realizador.