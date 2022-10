Cristian Álvarez: "Estoy cansado de mandar mensajes a la afición, hay que darlos en el campo"

Cristian Álvarez, el mejor del Real Zaragoza en Santander tras sacar cinco balones casi imposibles, dio también la cara tras la derrota en el Sardinero. "Estoy ya cansado de mandar mensajes a la afición, hay que darlos dentro del campo. El sábado tenemos partido y ahí tenemos que lanzar el mensaje", dijo el guardameta argentino. Cristian valoró de forma positiva la primera mitad del equipo: "En la primera parte jugamos de lejos mejor que ellos, jugamos el balón por abajo, el equipo estuvo fantástico", apuntó el portero del Real Zaragoza.

Cosa distinta fue la segunda, en la que el equipo, con uno menos, "no ha sabido qué hacer", ha apuntado Álvarez. "En esa segunda parte, no hemos sido capaces ni de lastimarlos ni de hacernos fuertes atrás. Nos podíamos haber cerrado más, dominar el partido...", abundó el guardameta, quien no quiso ni entrar a valorar su gran actuación en la noche de este miércoles.