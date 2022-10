La Romareda señala a Carcedo

La Romareda ha señalado a Juan Carlos Carcedo. De manera clara. Nítida. Por momentos, sin sordina. A viva voz. Le ha apuntado con el dedo y con un enfado monumental, sobre todo cuando tomó la decisión de retirar a Iván Azón del campo, una de las pocas referencias válidas que encuentra la afición aragonesa y que ayer, además, volvió a ver puerta y a ser quien fue. ‘Carcedo vete ya, Carcedo vete ya, Carcedo....’ se convirtió en el canto del estadio entero, fruto de esa incomprensible y polémica decisión y de otros variados motivos.

Quedó situado el técnico contra las cuerdas y, también, contra la cultura de La Romareda, un intangible que algunas figuras de renombre han querido discutir en determinados momentos; pero que, evidentemente, sigue existiendo. A Carcedo ya se le dedicó música de viento en la fase en la que el Real Zaragoza marchaba por delante en el marcador, en la primera mitad, porque el equipo aragonés se acomodó, cedió la iniciativa, se dejó dominar, jugó a no jugar y a que no pasara nada en un partido encuadrado en las fiestas del Pilar, causa de júbilo y no de otra cosa. No estaba el público de ayer para soportar un tostón de largo metraje, una tarde soporífera o a un equipo sin alma desde que marcó Iván Azón, en el minuto 3, en adelante y hasta la conclusión.

Abonados y aficionados de distinta condición y procedencia, hasta reunir más de veinte mil seguidores zaragocistas, acudieron a La Romareda con la intención de disfrutar y del fútbol y de una victoria. O de una victoria y de un mínimo de fútbol aceptable. Pero no ocuparon su lugar en el estadio para aguantar un ejercicio especulativo de desarrollo infinito. Allí empezó el divorcio con el entrenador. Zaragoza detesta la falta de afanes, de entrega y carencia de iniciativa. También condena los cerrojazos, como que no jueguen los mejores, según dicta, a este respecto, el gusto de toda la vida y no el moderno ‘big data’.

Si esto le ocurrió a Carcedo en ventaja en el marcador, el empate del Oviedo en los inicios de la segunda mitad no le ayudó en nada. Menos aún, sus cambios de hombres y modificaciones tácticas. Para La Romareda, devino Carcedo en un técnico no sólo sin experiencia en la categoría, sino francamente incomprensible. Entendió la afición, de alguna forma, que hay más equipo que entrenador. O, dicho de otro modo, menos entrenador que equipo. En esta fase, estalló el campo contra el entrenador, como no lo hace casi nunca. De hecho, un juicio tan meridiano contra una figura tan principal no es aquí moneda corriente, sino capítulo reservado para circunstancias más críticas y momentos mucho más avanzados en la temporada. Pero ayer sucedió así. De este modo. O Carcedo gana ya o rara vez superará este sentir colectivo.