Real Zaragoza: un equipo perdido

Empató. No perdió. Pero el Real Zaragoza parece en este momento un equipo perdido, sin auténticos trazos identitarios. Abrió ayer Iván Azón las puertas a la victoria, anotando un gol tempranero, y, sin embargo, el conjunto aragonés se las cerró a sí mismo: por el error puntual de Cristian Álvarez en el despeje de un balón caído del cielo, por la falta de ambición de la escuadra aragonesa en la primera mitad, por los incomprensibles cambios que realizó Carcedo, por el cargado ambiente que el técnico generó en torno su figura a causa de las diversas decisiones que tomó a lo largo del encuentro o porque el Real Zaragoza, a fin de cuentas, ya no sabe a ciencia cierta a qué juega, si es un equipo que se mueve en torno al balón o es un bloque que trata de ganar los espacios tras las espaldas de la defensa rival o una escuadra especulativa. A todo esto ha jugado en un momento u otro y con nada de ello se ha quedado. Por si esto no fuera suficiente, La Romareda abrió ayer un clamoroso divorcio con el entrenador, al que le demandó desde otro tipo de planteamientos hasta un abandono del cargo. La clásica crisis de octubre ha hecho más que acto de presencia.