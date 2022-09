Gueye, el delantero centro estrella fichado por el Real Zaragoza, en fase de adaptación

Makhtar ‘Pape’ Gueye, el delantero centro senegalés que llegó al Real Zaragoza en el final del mercado estival como fichaje estrella postrero para reforzar la labor goleadora del equipo, acumuló el sábado ante el Sporting de Gijón el segundo partido consecutivo sin disputar un solo segundo con el equipo de Carcedo.

NOTICIAS RELACIONADAS Seis días excelentes que fortalecen al zaragocismo

Desde el club se asegura que el futbolista cedido por el Oostende belga no tiene ningún problema relativo a una lesión o molestias musculares, algo que se sospechó cuando los futbolistas que no jugaron o tuvieron pocos minutos el sábado, al final del duelo y con el estadio vacío, se ejercitaron con el preparador físico durante un cuarto de hora y, entre ellos, no estaba Gueye.

No se trata de eso. Pape, que antes de fichar ya había jugado en dos partidos con su club en Bélgica, llegó en buena dinámica de trabajo. Así lo afirmó el propio protagonista en su presentación y lo refrendó el director deportivo, Miguel Torrecilla. Pero, por ahora, ni es titular, ni entra en la amplia serie de cinco sustituciones. El primer día que estuvo ya a disposición del técnico, ante el Lugo, fue también suplente y, ahí, Carcedo sí le dio los últimos 17 minutos en el lugar de Bermejo. Su única aparición. Ahora, está en fase de adaptación y aterrizaje. Eso es lo que fluye desde dentro del club.

En este periodo de espera a la incorporación del gigante ariete africano (mide 1,95) a los esquemas tácticos de Carcedo ha coincidido la eclosión goleadora y de fútbol vertical de Giuliano Simeone y, asimismo, la recuperación de Iván Azón tras mes y medio de baja médica por una lesión de rodilla al final de la pretemporada. Así que la figura de Gueye, que en un principio se creyó que iba a ser piedra angular de la delantera del Real Zaragoza desde el minuto uno por la inanición de gol que manifestaba -y sigue manifestando el equipo en líneas generales-, puede estar expuesta a un nuevo rol según se desprende de esta calma llamativa con la que Carcedo está manejando su incorporación al terreno de juego.