Puche: "No soy un diez en nada, pero sí un siete o un ocho en todo"

Miguel Puche García es el ‘7’ del Real Zaragoza. Qué bien suena.

Es la recompensa al trabajo, tanto físico como mental, y a no decaer nunca. Lo doy todo en cada entrenamiento y, como se ha demostrado, el esfuerzo tiene sus frutos.

¿Qué queda de aquel chaval que despuntó en el Tudelano?

Sobre todo, la ilusión. Entonces tenía 16 años; ahora 21, y sigo entrenando con las mismas ganas de divertirme.

¿A qué entrenadores les debe más?

Tengo que mencionar a Iván Martínez y Jim. El primero fue con el que conseguí los objetivos más grandes, en aquella etapa del Juvenil de División de Honor, y al segundo porque fue el que me hizo debutar con el primer equipo. Tampoco quisiera olvidarme de Íñigo Valencia y Ros en el Tudelano. Apostaron fuerte por mí.

Su relación con Jim fue especial.

Lo cierto es que sí, me trataba casi como a un hijo. Y esa confianza me sirvió para jugar más tranquilo y desenvolverme mejor en el campo. Siempre le estaré agradecido.

Un momento clave fue el gol anotado contra el Fuenlabrada, allá por el mes de marzo.

Fue como culminar un proceso. Había hecho una buena pretemporada; empecé a entrenar con asiduidad con el primer equipo; y ese partido pudo ser un punto de inflexión porque sentí que ya había demostrado algo. Gané confianza, y Jim comenzó a darme más minutos y protagonismo.

Condición que se ha mantenido con Carcedo.

Estoy con muchísimas ganas de demostrar que puedo quedarme aquí para ser un jugador importante. Considero que puedo seguir progresando para estar en el Real Zaragoza mucho tiempo, que es mi sueño desde siempre.

Uno de sus grandes valedores, Ramón Lozano, le define como «una navaja suiza». ¿Está de acuerdo?

Ramón me tiene demasiada estima, pero puede que en esto tenga razón. No soy un diez en nada, pero sí un siete o un ocho en todo. Eso me viene bien para ser un jugador polivalente y constante.

Aunque puede jugar en casi todas las posiciones del centro del campo y la delantera, ¿en cuál se siente más cómodo?

Casi siempre he jugado de extremo izquierdo, y creo que ahí es donde mejor me desenvuelvo, explotando mis características de jugador rápido, de banda. De momento, Carcedo me está utilizando ahí, y estoy satisfecho.

Sanllehí y Torrecilla han antepuesto su fútbol a la llegada de un extremo izquierdo puro.

Me dieron mucha confianza desde que se abrió el mercado de verano. Me trasladaron una confianza que después, haciéndome ficha del primer equipo, demostraron. Ahora toca devolvérsela.

¿Cómo valora la plantilla respecto a la de la pasada campaña?

Tenemos muy buenos jugadores. Se demuestra en cada entrenamiento y en cada partido. Y, aunque las cosas no estén yendo como esperábamos, tenemos otra ambición por hacer cosas bonitas.

¿Qué compañeros le han impresionado más en el inicio liguero?

Además de los que ya estaban, destacaría a Simeone. Ha venido con mucha actitud, con ganas de comerse el mundo y estar siempre bien. Esto no resta mérito a los demás que han llegado y también están rayando a un gran nivel.

Los fichajes, y también los canteranos renovados. Azón, Francho, Francés, usted... ¿cuál será el siguiente?

En el filial hay varios jugadores que pueden acabar jugando en el primer equipo. Prefiero no dar nombres para no equivocarme, pero creo que vienen chicos que pueden aportar mucho al proyecto que se está montando en torno a los canteranos. En mi opinión, es importante que los chavales vean que se puede llegar, algo que a veces, cuando estamos en cadetes o juveniles, parece complicado.

Azón está de vuelta. ¿Cómo lo ha visto en sus primeros entrenamientos?

A un gran nivel físico, porque es un auténtico toro, y con una tremenda ilusión por volver a ayudar.

Qué importante sería tenerlo este sábado...

No sé cuando volverá; eso es tema de los médicos, pero ojalá que sea muy pronto porque yo, particularmente, lo echo de menos.

Espera el Sporting y una Romareda deseosa de celebrar victorias en casa. ¿Llegará, al fin?

Espero que sí. Animo a la gente a venir porque es un partido grande del fútbol español y confío en que podamos darle y una alegría a la afición.

¿Y a final de temporada, llegará la alegría plena?

Ojalá, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Ya sabemos cómo es la Segunda División: si te centras en sueños lejanos, se te complica la cosa.

¿A qué rivales ve más fuertes hacia el ascenso?

Las Palmas hace muy buen juego y los que acaban de descender de también tienen ese plus de querer volver pronto. Esos cuatro equipos son aspirantes, y nosotros también nos podemos meter ahí.