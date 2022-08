Carcedo quiere contar con Grau ante el Lugo y el club alega por su expulsión

El Real Zaragoza trata de que Jaume Grau, el medio centro titular del equipo de Juan Carlos Carcedo, pueda jugar el domingo próximo ante el Lugo en La Romareda. Expulsado en el duelo de Cartagena el último viernes, por doble tarjeta amarilla por sendas faltas, el jugador valenciano será baja por sanción salvo que prospere en proceso legal que acaba de poner en marcha el club este martes.

Como es preceptivo en estos casos, el área jurídica zaragocista ha presentando un escrito de alegaciones ante el Comité de Competición solicitando que le sean anuladas ambas amonestaciones o, al menos, una de ellas. Para ello se acompaña prueba videográfica, alegando que ninguna de las decisiones disciplinarias del árbitro, el vasco González Esteban, se ajustó a lo ocurrido sobre el césped del estadio de Cartagonova.

La primera amarilla la vio Grau en el minuto 34 por "derribar a un contrario en la disputa del balón de manera temeraria", clásico formulismo impuesto en el argot arbitral en las últimas campañas que engloba todo tipo de circunstancias, sin discriminación de levedad o gravedad intermedias Y la segunda, que acarreó la inmediata roja y su exclusión el partido, aconteció en el minuto 78, en este caso, según reza la misma acta, por "golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria, en la disputa del balón". El marcador señalaba 0-0 y el Real Zaragoza hacía un rato que gobernaba el partido.

En la segunda narración de González Esteban es evidente que hay un desfase entre lo que pasó y lo que se cuenta. No hay un golpeo temerario con el brazo al rival que pugnaba por la pelota con Grau. Es un forcejeo, de tantos como hay en un partido de fútbol, que fue castigado por el colegiado vizcaíno con exceso de celo sobre el campo y que queda en evidencia con su posterior reseña en el documento oficial del partido. No fue de tal modo.

Si el Comité de Competición no atendiera en las próximas horas estas alegaciones del Real Zaragoza, el club acudirá a la segunda instancia de la federación, el Comité de Apelación. Sobre lo ocurrido en Cartagena ya no hay remedio (la roja de Grau vino seguida en un par de minutos por el gol, polémico, que supuso la victoria murciana por 1-0). Pero de cara al futuro inmediato aún cabe esta reparación: que el '5' blanquillo no esté castigado en la grada el domingo y pueda ser alineado por Carcedo ante el Lugo en la jornada 4. Es el primer chispazo de la temporada 22-23 con el asunto arbitral para el Real Zaragoza. Y agosto aún no ha terminado.