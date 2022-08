De nuevo las tres primeras jornadas sin marcar: récord del Real Zaragoza

El Real Zaragoza que dirige Juan Carlos Carcedo ha establecido un récord nuevo para la historia del nonagenario club: ha repetido por segundo año consecutivo un inicio de liga en el que, en las tres primeras jornadas, no ha sido capaz de anotar un solo gol y se ha quedado con su guarismo a cero. Se une así esta serie a la del curso anterior, que tuteló Juan Ignacio Martínez ‘Jim’.

En estos últimos 17 días, los muchachos de Carcedo han empatado 0-0 en Las Palmas y en casa ante el Levante y, el viernes, cayeron por 1-0 en Cartagena. Y en el mismo trecho de la pasada liga, igualaron 0-0 frente al Ibiza en La Romareda, perdieron 2-0 en Valladolid y fueron derrotados también por el Cartagena, 0-1, en el estadio zaragozano. Nunca antes, desde la fundación en 1932, hubo dos temporadas seguidas arrancando con semejante e idéntica ceguera anotadora, con síntomas tan evidentes de falta de destreza en el principal arte del fútbol, el clave.

Hay un hilo conductor lógico en este efecto admonitorio que destila el Real Zaragoza contemporáneo: son infinidad los jugadores que han protagonizado ambos inicios de máxima ineficacia goleadora. El año pasado y este coincidieron en el campo, en diferentes pasajes de sendos inicios ligueros –y más allá del portero Cristian Álvarez, no desdeñable en la faena goleadora–, los Narváez, Bermejo, Vada, Francho, Chavarría, Jair, Gámez, Francés, Petrovic, Nieto y Puche. Azón no lo ha hecho por lesión. Y otros, porque aún no han tenido minutos, casos de Lluís López o Zapater. Todo es parecido entre 2021 y 2022 en el campo.

De este reparto, también repiten un buen número de jugadores de hace dos temporadas, hito en el que el Real Zaragoza logró la cifra más baja, con diferencia, en su historial en Segunda División: 34 goles marcaron sus jugadores (por 39 el año pasado, leve distancia entre una y otra campaña). Es el caso de Narváez, Bermejo, Francho, Chavarría, Jair, Francés, Nieto y, en este caso, Larrazabal, que ha vuelto este verano tras haber estado cedido el año pasado al Amorebieta. Si se suman las figuras de los porteros, Cristian Álvarez y Ratón, más el capitán Zapater, se observa que la continuidad es relevante pese a haber hilvanado dos años de calvario en la clasificación.