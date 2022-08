Clemente ya es de la UD Las Palmas tras rescindir su contrato con el Real Zaragoza

Enrique Clemente ya es jugador de la UD Las Palmas y abandona el Real Zaragoza. Ambos clubes han hecho oficial a última hora de la noche de este sábado, 27 de agosto, la operación por la que el defensa central zurdo aragonés, canterano de de 23 años, rompe su contrato con el club zaragocista y firma con los canarios por dos temporadas.

Clemente era uno de los futbolistas sobrantes en la superpoblada plantilla zaragocista de principios de este curso 22-23, con hasta 33 jugadores ligados contractualmente con la entidad al principios de julio, y así se le comunicó por parte del área deportiva desde el mismo inicio de la pretemporada. Después de dos cesiones en las campañas precedentes, una al Logroñés y otra a la Real Sociedad B, Miguel Torrecilla, el director deportivo, no ha considerado que la progresión del defensor zaragozano sea la adecuada para seguir en el club en el que se formó desde niño.

El Real Zaragoza se guarda un porcentaje de una futura venta de Clemente, si se produjera militando en Las Palmas, alrededor de un 10% de la misma. El zaguero jugó 20 partidos en la liga 19-20, a las órdenes de Víctor Fernández, que evaluó positivamente su inteligencia en la colocación, su rapidez al corte y, sobre todo, su buena salida del balón, algo que había acreditado en dos buenas pretemporadas en los veranos previos. Algunas lagunas de concentración, que penalizaron con goles al equipo y que fueron achacados a la juventud del emergente Clemente, aconsejaron su cesión para que siguiera con su progresión en la misma categoría (Logroño y San Sebastián fueron sus destinos). Alcanzó el rango de internacional español sub-21 en su momento más llamativo tras ascender desde el juvenil y el Aragón. El año pasado, en la primera vuelta, participó en dos partidos de liga con Juan Ignacio Martínez 'Jim' y marcó el gol decisivo de la eliminatoria de Copa del Rey en La Palma ante el Mensajero, antes de irse al filial de la Real.

En esta pretemporada, se ha llegado a pensar que su pretendida salida iba a resultar imposible, pues Clemente no ha participado practicamente en el 90 por ciento de los ensayos y entrenamientos, ni tampoco en un solo segundo de los partidos amistosos (8) jugados por los del debutante Juan Carlos Carcedo. No se vistió nunca, no fue convocado, algo que se ha repetido en las tres primeras jornadas de liga ya jugada. La razón aducida, una lesión, en la zona inguinal, con afección en la zona del pubis, de la que nunca hubo parte médico por parte del club. Ahora, esta percepción cambia radicalmente. Clemente está ya en Las Palmas, será presentado por el cuadro amarillo de inmediato y su presente cambia de cuajo, para empezar a jugar enseguida.