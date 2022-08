Tercer intento del Real Zaragoza en pos del triunfo: Cartagena

El Real Zaragoza es uno de los equipos que abre en la noche del viernes la jornada 3 de la liga de Segunda División. El partido es en Cartagena y se trata de otra velada con horario intempestivo (golfo, se llamó en algunos cines zaragozanos cuando las sesiones sobrepasaban la medianoche), pues el duelo está marcado a las 22.00. Se trata de la tercera jornada que se disputa este año –como en anteriores– en agosto, o sea, con el mercado abierto aún de par en par para traspasos, fichajes, cesiones, trueques y las maniobras que sean menester entre clubes. En definitiva, un tramo de liga, nueve puntos en disputa, ciertamente adulterados pues jugadores que habrán participado en estos episodios no estarán a partir del jueves que viene en el mismo sitio.

Asumida esta impureza, este Cartagena-Real Zaragoza es un choque entre equipos opuestos radicalmente en sus comportamientos. Uno está a cada lado de la oscilación del péndulo. Los murcianos son los más goleadores del inicio liguero y, a la vez, los más goleados: 5-5 es su balance de goles. En frente, los zaragocistas, son los menos eficaces ante las porterías contrarias y, simultáneamente, están entre los que aún permanencen imbatidos en sus redes: 0-0 es su récord.

La noche y el día, por lo tanto, en el manido asunto de la destreza de los futbolistas ante el gol. El Cartagena perdió 2-3 ante la Ponferradina en el estreno del torneo en el mismo campo de Cartagonova que hoy acoge a los zaragocistas, que vestirán de tomate-cachirulo de nuevo. Y ganó por ese idéntico tanteo el otro día en Huesca. La clonación de marcadores de los zaragocistas, que también la han hecho en las dos primeras jornadas, es más raquítica y vulgar en términos fútbolisticos, pues sendos empates sin goles definen el talante del fútbol visto ante Las Palmas y Levante.

En este momento preciso, los de Carcedo, necesitan estrenar su casillero de victorias ya. Volverse en la madrugada próxima hacia casa –en un largo y tortuoso viaje de casi nueve horas de autobús– con una derrota abriría la caja de las dudas, asemajando el inicio de liga al del curso pasado con Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ al frente. Y enlazar un tercer empate consecutivo sería rizar el rizo de los recuerdos recientes, pues ese mismo Zaragoza del curso precedente llegó a ser ‘el rey de las equis’ (símbolo de las igualadas en las entrañables quinielas), con un récord histórico de 20 en la liga, prácticamente la mitad de lo dirimido. A base de igualdas, el equipo se Jim, recuérdese, se metió en zona de descenso hasta en cuatro jornadas de zozobra.

Presume, con razón, Carcedo de que este Real Zaragoza suyo es, y va a ser, un equipo difícil de vencer. Sí. Está bien eso. Pero el fútbol, mucho más en una liga larga, consiste en ganar mucho. No en no perder mucho. Entiéndase el matiz y véase la clasificación de la liga pasada. El Zaragoza de Jim perdió poco, pero vivió siete meses y medio en el sótano y sufrió. Ganar. Solo cubica ganar. Y más hoy, cuando se viene de no hacerlo en dos partidos iniciales del curso.

Y qué decir del gol. Asignatura suspensa hace más de dos años. ¿Quién marcará el primer tanto del Real Zaragoza este año? ¿Lo veremos en estas próximas horas en Cartagena? Carcedo ha preparado una agitación de la capitidisminuida delantera con la que trabaja, con Azón en la enfermería ‘sine díe’. Hoy, Simeone y Mollejo, dos de los pocos nuevos, pueden opositar a un sitio imporante... para eso han venido.

El Cartagena tiene al exzaragocista Ortuño en vena anotadora (doblete el sábado en Huesca) y al aragonés Delmás suplente, por ahora. Repite técnico, con Carrión, así que se asemeja mucho al rival conocido, que acabó el último campeonato 9º en la tabla, por delante del Zaragoza con cuatro puntos más en mayo.