Carcedo: "Nace una nueva era en el Real Zaragoza y vamos a tope"

Juan Carlos Carcedo ofreció su primera rueda de prensa oficial del curso 22-23 este viernes, nada más acabar el entrenamiento del Real Zaragoza en La Romareda previo al viaje a Las Palmas, donde aguarda el estreno liguero del equipo el sábado a las 23.00. El técnico riojano confirmó, de entrada, que "Azón va a ser baja porque sigue con sus molestias por un golpe (en la rodilla izquierda) que le impide entrenarse". Un contratiempo importante en un equipo cuya delantera es el talón de Aquiles en las dos últimas temporadas de deficiente solvencia. "Es nuestro máximo goleador de la pretemporada, pero su ausencia nos abre las puertas a otros compañeros, hay diferentes alternativas en una plantilla que es buena y amplia", dijo para restar importancia al hecho.

Por cierto, no está aún claro que Azón pueda regresar el próximo sábado ante el Levante en el primer duelo como locales. "Veremos cuánto le dura la baja, iremos viendo su evolución en los próximos días", adelantó el preparador blanquillo.

Carcedo es escueto en sus respuestas, que mide al milímetro. Se mueve en terrenos de sentido común y deja poco espacio a frivolidades, siempre serio. "Sé quiénes van a jugar en el once inicial, pero no se lo comentaremos hasta última hora. La base que tengo para hacer la alineación es amplia. Cualquiera puede jugar y hacerlo bien", expuso sin más detalles.

La inscripción en La Liga de los nuevos que aún faltan

Sobre la situación de incertidumbre que se vive con la inscripción -o no- de los nuevos fichajes y jugadores con cambio de estatus (Molina, Simeone, Francho y el lesionado Azón), Carcedo se mostró sereno: "El club me ha transmitido tranquilidad. Todos estamos esperando, siempre hay detalles a pulir (con La Liga). Sé que está enviada la documentación y, a lo largo del día, espero que en las próximas horas se suban a la plataforma las inscripciones", dijo el logroñés.

El sueño de Carcedo, en su puesta de largo de verdad como zaragocista, es comenzar la liga con tres puntos en Las Palmas. "Queremos empezar 'a full' en un campo difícil. Vamos a ser un equipo duro de batir, con un sello propio, con muchísima energía. Queremos, además, dedicarle el triunfo al presidente José Ángel Zalba, fallecido hace unas horas", comenzó describiendo en lo relativo al Zaragoza que se va a empezar a ver en esta primera jornada.

"Siempre gusta empezar bien, refrendando el buen trabajo con resultados. Ojalá que tengamos ese pelín de fortuna, porque por trabajo no va a quedar. Las Palmas es un campo complicado, el año pasado ellos jugaron la promoción. Pero la gente que hemos venido al Real Zaragoza estamos muy motivados. Estamos transmitiendo a la plantilla que esto es una nueva era y que venimos a tope", continuó con su tesis primera en el momento de levantarse el telón de esta temporada 22-23.

Plantilla continuista, con un talante distinto

NOTICIAS RELACIONADAS Horario y dónde ver el partido Las Palmas-Real Zaragoza

Juan Carlos fue preguntado por su plantilla, muy continuista, poco variada respecto del año precedente e, incluso, de la de hace dos ligas. "La plantilla siempre se puede mejorar y a un entrenador siempre le gusta tener el equipo confeccionado lo antes posible. No se ha podido, ha habido que adaptarse al mercado, que no es sencillo. Somos conscientes de esto", adujo de primeras, señalando los pocos movimientos vividos durante el verano pese a que se preveían y deseaban más.

Y prosiguió en este hilo de conversación: "¿La prioridad en el mercado de fichajes? De momento, los que estamos, debemos ser capaces de hacer el mejor bloque posible. Quiero hacer un equipo. Estoy intentando crear ese ambiente y, a partir de ahí, esperemos que pueda venir algún fichaje que nos pueda ayudar a ser mejores. Pero ahora, lo más importante es reforzar lo que tenemos", señaló un tanto conformado por la quietud que el Real Zaragoza está viviendo en un mercado sui géneris.

El preparador blanquillo espera a un Las Palmas parecido al del curso pasado. "Tienen a García PImienta al frente, escuela Barça, del tipo de fútbol que gusta en la isla, con jugadores muy técnicos, que tienen mucha posesión del balón. Si no los presionas te lo ponen muy difícil. Vieira, Moleiro, Vitolo... no hay que descubrir cómo son. Habrá que competirles y hacerles daño cuando tengamos la pelota", describió.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza confirma la continuidad de Alejandro Francés con el anuncio de la camiseta 'tomate'

Carcedo se autodefinió como algo inverso a este Las Palmas que él aprecia. "Nosotros, este año, hemos conformado un equipo bastante físico. No va a ser fácil que los rivales nos aguanten los 90 minutos, tengo mucha confianza al respecto en los jugadores, no solo en los once que salgan de titulares, sino en los cinco que aporten desde las sustituciones. Tenemos calidad y piernas. Así que estoy muy confiado", subrayó en un dibujo aproximado al fútbol que quiere ver de su Real Zaragoza este año que arranca.

Sin grandes fichajes, con el 85 o 90 por ciento de la plantilla gemela a la que heredó de Juan Ignacio Martínez 'Jim', Carcedo y su capacidad de mutar los rendimientos de los veteranos se muestran como el más relevante fichaje de este verano. Él elude esta distinción con modestia. "No me considero el fichaje más importante. Esto es una nueva era, con un nuevo grupo inversor, que va haciendo cambios poco a poco. Si que el cuerpo técnico vamos a intentar dar ese plus que se nos pide, dentro de nuestra experiencia. Creo que este bloque va a salir mejor que el del año pasado. Estoy tratando de darles los matices necesarios para que luchen y peleen por la gente, por nosotros, porque este año sea diferente", concluyó.