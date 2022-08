El número de abonados del Real Zaragoza supera ya los 23.500 y va en aumento

El Real Zaragoza SAD comunicó este jueves, con enorme satisfacción, que el número de abonados que han retirado sus tarjetas a fecha de 4 de agosto supera los 23.500, cuando aún faltan ocho días para el inicio de la liga y quince para que tenga lugar el primer partido como locales. La tendencia, vista la actitud positiva e ilusionada del zaragocismo en las últimas semanas, es que ese volumen de carnés siga aumentando y alcance todavía una cota aún más llamativa.

La comparativa con las dos últimas campañas ayuda a valorar lo que está sucediendo en este verano de 2022 entre la afición blanquilla: el año pasado, el contingente de abonados se quedó en 22.374; y en la liga anterior, en la 20-21, la cota fue de 23.208.

Es cierto que, en ambos casos, todo se vio muy mediatizado por la post pandemia de covid que llegó a paralizar la vida en España y derivó en un fútbol distinto, muchos meses sin asistencia de público a las gradas y con diferentes restricciones cuando se reanudó poco apoco la normalidad. Pero, simultáneamente, el Zaragoza entró también en recesión deportiva, con dos campañas llenas de dificultades clasificatorias, de erróneas composiciones de plantillas y rendimientos por debajo de lo previsto. Este dato aumenta el valor de este repunte anímico que está desarrollándose este verano de cambio accionarial en la SAD entre la ingente masa de aficionados que posee por naturaleza propia y tradición el Real Zaragoza.

De hecho, el mero dato de haber sobrepasado ayer los 23.500 abonados, hace que esta temporada que se inicia, la 22-23, sea ya la tercera en cantidad de socios desde que, hace ya una década, el Real Zaragoza se despeñó a Segunda División y, por primera vez en sus 90 años de historia, ha encadenado tan largo tiempo fuera de la élite máxima.

Solo ha habido más abonados en la 19-20, cuando se llegó a los 28.419 mediante el tirón del único proyecto con aires de ganador que se ha armado en este decenio, el último de Víctor Fernández, con aquellos fichajes que funcionaron desde el mismo verano: Luis Suárez, Dwamena, Vigaray... y el mediático -aunque luego fallido- del japonés Kagawa. Y también en la anterior, la 18-19 (cuando Lalo Arantegui trajo a Natxo González y prometió un proyecto de ascenso), en la que se llegó a los 27.360 durante el curso, que fue de menos a más.

Las cuatro primeras temporadas del Real Zaragoza en esta travesía del desierto de Segunda tras el descenso en 2013 no presentaron, en ningún caso, un colectivo de abonados que haga sombra a los actuales y provisionales 23.500. En la primera, aún con Agapito Iglesias al frente, no se sobrepasaron los 20.000. En la siguiente, ya con la propiedad recién salida de la entidad, fueron 20.176, en el verano más convulso de la historia. El año posterior, pese a venir de la promoción y el casi ascenso a Primera, no pasaron de 20.759 los alistados. En la 16-17 hubo 22.082 y, un año después, 21.680. Es palmario que el empujón anímico este año cambia la tendencia.