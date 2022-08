Giuliano Simeone: “Más allá de ídolos, creo que lo que la gente quiere tener es un equipo fuerte”

Vaya celebración del 2-2 contra el Betis, apretando los puños, cerrando los ojos y soltando adrenalina.

Sí, es que tenía muchísimas ganas de marcar este el primer gol con esta camiseta, con el Real Zaragoza. Estoy muy contento por haberlo logrado por fin.

Además, sirvió para igualar un partido que no se merecía perder y estaba ya en el minuto 84. Un gol muy útil en esta pretemporada.

El equipo me gustó mucho. Estamos cogiendo bastantes automatismos y el grupo está mejorando cada vez en más cosas. Se vio ya en la primera parte ante el Betis, donde los 45 minutos fueron muy buenos. Pero muy buenos. Después, con los cambios y con la gente que entramos desde el banquillo, seguimos el mismo ritmo. La progresión se ve día a día.

La liga empieza la próxima semana, el verano está llegando al punto culminante.

Las Palmas está cerca ya, es cierto. Pero aún nos queda ir este domingo a jugar otro partido de preparación a Gerona. Nosotros trabajamos entrenamiento a entrenamiento, sin más presión. Y nos está yendo muy bien.

En el fútbol moderno de los cinco cambios, da igual ser titular que entrar al final 20 o 30 minutos. Todos los que juegan han de darlo todo en su momento. ¿Cree que esa es una virtud grande de este Real Zaragoza de Carcedo?

Sí. Ahora mismo, todos somos importantes en un equipo. Tanto los once que entran al principio de cada partido como los cinco sustitutos que participen después. Los de afuera también suman en este nuevo fútbol. Pra nosotros, es lo mismo jugar 45 minutos, que 10 o 5. Hay que dejarse todo siempre, para sumar y hacer mejorar al colectivo.

Este gol ha de ser el primero de muchos, tras los 25 tantos que marcó el año pasado en Tercera RFEF con el Atlético de Madrid B.

Esos 25 goles de la temporada anterior… para mi ya son pasado. Yo me centro más en el presente y, por suerte, ya he marcado mi primer gol como zaragocista. Pero sé que tengo que trabajar mucho más para mejorar aspectos de mi juego dentro del equipo. No doy más vueltas al asunto.

Le hemos visto jugar como extremo y, en los dos últimos partidos en la Costa del Sol, como delantero centro. ¿Qué posición prefiere o en cuál se siente mejor?

La verdad es que, el año pasado, jugué mucho más en el centro, dentro del área. De extremo, me gusta también y sé que me puedo acostumbrar a aportar desde ahí si es preciso. Estaré donde pueda hacerle bien al equipo. Lo mío es trabajar para todo el grupo.

Carcedo, en su nuevo método, pide presión fuerte desde arriba, algo que afecta de lleno a los puntas. Eso exige un esfuerzo físico de primer orden.

Sí, me parece perfecto. Todo lo que sea esfuerzo y trabajo físico… ahí vamos a estar. El míster nos pide que presionemos alto y los resultados cada vez son más visibles y mejores.

¿Cómo se ha integrado en el grupo, su primera experiencia profesional con 19 años?

Me han acogido y recibido muy bien. Desde el primer día se acercaron a mí, se pusieron a mi disposición para lo que necesitase y me contaron cosas del club. Este es un vestuario en el que estoy muy a gusto, conociendo a la gente paso a paso. Y, sinceramente, se ve que es un grupo fantástico.

¿Cuál es su nivel físico y de rendimiento a estas alturas de agosto? ¿Estamos viendo ya al Simeone que aguarda con la liga en marcha?

No creo que ninguno estemos ahora mismo al cien por cien. Yo me siento bien, pero seguro que nos queda aún algo por mejorar después del trabajo específico de la pretemporada. A mí y a todos.

Su gol primero ha tenido lugar en Málaga… el siguiente reto será saborear la sensación en La Romareda, con veintitantos mil espectadores coreándolo.

Obviamente, sueño con ese día. Poder estar en La Romareda y meter mi primer gol ahí con toda la afición empujando. Seguro que será increíble cuando suceda.

El zaragocismo, después de dos años de sequía goleadora de gran profundidad, ansía tener ídolos, goleadores referenciales con los que disfrutar. ¿Se ve en ese papel?

Yo creo que, más allá de ídolos, lo que la afición quiere tener ahora es un equipo muy fuerte. Un Real Zaragoza potente, que esté preparado para cualquier situación y, sobre todo, para ganar. Y eso es lo que estamos construyendo.