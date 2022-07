Carcedo tranquiliza a la afición del Real Zaragoza: "Me encuentro muy bien y con muchas ganas de reincorporarme"

El entrenador del Real Zaragoza Juan Carlos Carcedo, que durante la tarde-noche de este pasado sábado sufrió una indisposición y actualmente se encuentra ingresado en el Hospital Clínico de Zaragoza, ha querido tranquilizar al zaragocismo a través de su cuenta de Twitter: "GRACIAS por las muestras de cariño y afecto recibidas. Ayer me encontré indispuesto y los doctores decidieron que, por precaución, se me realizaran pruebas médicas en Zaragoza. Me encuentro muy bien y con muchas ganas de reincorporarme al grupo cuanto antes. ¡Aúpa Zaragoza!", ha publicado.

El entrenador riojano está siendo sometido a diferentes pruebas cardiológicas hasta que los médicos especialistas diagnostiquen la dolencia que motivó su indisposición. Carcedo, que se encontraba con el resto de la expedición en el 'stage' de pretemporada en Boltaña, se reincorporará en unos días a la dinámica, una vez finalice su periodo de ingreso en el hospital. Por su parte, el club informaba esta mañana a través de un comunicado de prensa que "Carcedo se encuentra en perfecto estado y se espera su pronta reincorporación a la disciplina del equipo".

¡Aúpa Zaragoza! 💪 — Juan Carlos Carcedo (@Carcedo14) July 17, 2022

Los aficionados del Real Zaragoza no han tardado en enviar al técnico sus mejores deseos y palabras de ánimo. Además, han podido celebrar en la publicación del propio Carcedo que este se encuentre bien y todo haya quedado en un susto. "Te esperamos pronto en La Romareda"; "Toda la fuerza y el ánimo mister, Zaragoza nunca se rinde y tú no puedes ser menos, recupérate bien y te espera el timón de un barco que nos va a llevar a la felicidad, el zaragocismo está contigo"; "Mucho ánimo, Juan Carlos. En nada, estarás en el verde haciendo grandes a los blanquillos. Un fuerte abrazo"... Estos han sido algunos de los múltiples mensajes que el técnico zaragocista ha recibido de una afición preocupada por su estado de salud.