A Boltaña, con exceso de jugadores

El Real Zaragoza inicia este viernes la concentración en Boltaña con superávit de jugadores. Nada nuevo desde que comenzase la pretemporada, pero que se hace preocupante conforme pasan los días. La salida de Marcos Baselga al Calahorra es la única que se ha formalizado en las últimas horas y, aunque desde el club aseguran que habrá más movimientos próximamente, Juan Carlos Carcedo afronta el viaje a tierras oscenses con una treintena de efectivos a su disposición.

El técnico riojano había insistido en la importancia de llegar a esta concentración con una plantilla más próxima a la que manejará durante la temporada, pero la dirección deportiva apenas ha acometido media docena de operaciones de mercado, poco relevantes en su mayoría.

Hasta el momento, los fichajes zaragocistas se reducen a la llegada del atacante Giuliano Simeone y el guardameta suplente Dani Rebollo; y las únicas salidas confirmadas son las de Sabin Merino, Marc Aguado, Vuckic, Ángel López y Baselga, que este jueves cerró su marcha al Calahorra de Primera RFEF.

El delantero canterano, que la pasada temporada jugó en el Zamora y anteriormente había estado cedido en el Atlético Baleares, no había participado en los últimos entrenamientos y sabía que no iba a viajar a Boltaña, por lo que su baja no afecta a la dinámica grupal, a ese exceso de jugadores que complica la labor a Carcedo a la hora de manejar sus sesiones.

El desplazamiento, por la tarde

Este jueves por la mañana fueron 25 los futbolistas que saltaron al césped de la Ciudad Deportiva para ejercitarse a sus órdenes. Tan solo Cristian Álvarez, Ratón, Clemente, Zapater, Vigaray –todos ellos acusan problemas físicos– trabajaron al margen del grupo en un entreno que comenzó con sesión de vídeo a las 9.15 y se prolongó hasta las 11.00.

Ya por la tarde, a partir de las 19.00, la plantilla completó otra sesión a puerta cerrada. Fue la penúltima al calor de la capital aragonesa, puesto que este viernes por la mañana el Real Zaragoza volverá a ejercitarse en la Ciudad Deportiva y, tras la comida, partirá el autobús que trasladará a la expedición hasta el hotel Barceló Monasterio de Boltaña.

Es probable que no todos los futbolistas que vienen entrenando en los últimos días suban al autocar. El club confía en avanzar algunas salidas más en las próximas horas y, aunque no estén totalmente cerradas, los jugadores en cuestión no tendrían que afrontar el desplazamiento de 160 kilómetros hacia Boltaña.

Es de sobra conocido que Nick Buyla, Javi Ros, Clemente, Lasure, Nieto, Carbonell o Bikoro, que aceptó la propuesta de prolongar sus vacaciones, llevan el cartel de transferibles y son los que más opciones tienen de salir pronto; pero hay otros jugadores como Ratón, Petrovic o Narváez que, en función de las circunstancias del mercado, también podrían acabar marchando.

Sea como fuere, Carcedo comenzará a trabajar en Boltaña con un exceso de futbolistas. Más aún, teniendo en cuenta que los que este jueves se ausentaron por distintas dolencias (Cristian, Ratón, Clemente, Zapater y Vigaray) se irán reincorporando progresivamente a los entrenamientos.