Las salidas, prioridad en el Real Zaragoza a tres días de ir a Boltaña

El área deportiva y ejecutiva del Real Zaragoza se afanan en este arranque de la segunda semana de la pretemporada en aligerar la plantilla que ha comenzado a preparar Juan Carlos Carcedo. Cuando solo faltan 72 horas para que el equipo suba al Pirineo Aragonés para, en Boltaña (Huesca), comenzar la segunda fase de la precampaña, el técnico está trabajando con un grupo superpoblado de hasta 30 futbolistas.

Ahí están los 18 que siguen del primer equipo que acabó la temporada pasada con Juan Ignacio Martínez ‘Jim’: Cristian Álvarez, Ratón, Vigaray, Gámez, Chavarría, Nieto, Lasure, Francés, Jair, Lluís López, Zapater, Francho, Grau, Eugeni, Vada, Bermejo, Narváez y Azón.

También los seis que han vuelto de sus respectivas cesiones: Clemente, Javi Ros, Nick Buyla, Larrazabal, Carbonell y Baselga (no se cuenta a Bikoro, con permiso especial hasta que solucione su marcha definitiva). Asimismo, los cuatro jóvenes del filial que han sido llamados por Carcedo: Luna, Vaquero, Puche y, eventualmente, también el guardameta Acín. Y, por supuesto, los dos únicos fichajes consumados hasta hoy, el guardameta Rebollo y el delantero Giuliano Simeone.

En los primeros días de trabajo en la Ciudad Deportiva, el manejo de estos 30 futbolistas por parte del cuerpo técnico es obligado y se lleva a cabo del mejor modo posible. De cara al trabajo más específico en Boltaña, la cifra resulta exagerada y de complicada administración, ya con desplazamiento fuera de la ciudad. Así que se antoja perentorio rebajar el reparto de aquí al viernes (en años pretéritos, el volumen mayor de jugadores que acudió a las estadías pirenaicas fue de 26, computando los apoyos del filial o del juvenil).

Los casos de Baselga, Nick o Clemente parecen estar cercanos a resolverse. Otros, pueden acelerarse en las próximas horas. El Real Zaragoza mide cada paso al milímetro, tratando de que cada operación sea lo más adecuada para las arcas de la SAD además de beneficiosa para los futbolistas afectados. Pero el proceso de restauración del equipo necesita ya que aumente el elenco de salidas que se inició, justo antes de la pretemporada, con las marchas como cedidos de Aguado (de nuevo al Andorra FC), Ángel López (Calahorra) y Sabin Merino (Atlético San Luis, de México).

Los fichajes, cuando surjan

Esta situación de prioridad lógica en cuajar varias salidas de futbolistas con los que no se cuenta lo antes posible no significa que los fichajes de nuevos refuerzos, sobre los que la dirección deportiva y la dirección general siguen trabajando día a día, queden en segundo plano. No es así. Las nuevas contrataciones se cerrarán en el mismo instante en el que el Real Zaragoza alcance los acuerdos pertinentes, sin condicionantes anejos. La previsión es que en esta semana haya noticias en ambos sentidos.