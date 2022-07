El Zaragoza, a punto de cerrar el fichaje del portero Gaizka Campos

Gaizka Campos está muy cerca de ser el portero que complete la posición en el Real Zaragoza. El futbolista acaba de finalizar su contrato en el Celta de Vigo, donde fue la pasada temporada uno de los jugadores más destacados de su filial en Primera RFEF. El club aragonés ultima los detalles de su contratación en propiedad, y la operación podría cerrarse en las próximas 48 horas, según han confirmado fuentes de la negociación. El futbolista podría firmar un contrato de tres temporadas.

Gaizka Campos tiene 25 años y mide 1,90. Es un guardameta de la escuela vasca, muy ágil y rápido pese a su tamaño. También es especialista en penaltis. Se formó en el Barakaldo, el club de su ciudad, y pasó por el Numancia -donde debutó hace tres años en Segunda-, y la cantera del Valladolid. Ha sido en el Celta donde se ha consolidado como uno de los mejores porteros de Primera RFEF. El club vigués tenía opción de renovarle para tres temporadas con ficha de primer equipo, pero no la ha ejecutado y lo ha dejado libre. El Zaragoza se ha movido rápido para atarlo y ubicarlo en la terna de porteros que encabezará Cristian Álvarez y completará Álvaro Ratón.

Con Gaizka Campos, se cumple el objetivo de Juan Carlos Carcedo de trabajar con tres porteros con el objetivo de ensanchar la competencia en el puesto. El Real Zaragoza pretendía incorporar un guardameta que pudiera facilitar también una transición posterior a Cristian en este mercado, siempre y cuando la masa salarial de la plantilla se lo permitiera y encajara en los términos económicos del club para completar la posición. Con Cristian Álvarez como titular asentado y firme y Álvaro Ratón con contrato, el Zaragoza no estaba en la línea de desembolsar un sueldo importante por un guardameta. En las últimas semanas ha peinado el mercado de Segunda, con Alfonso Herrero como uno de los nombres sobre la mesa tras finalizar su contrato en el Burgos, por si una salida de Ratón, pretendido por la UD Logroñés, daba margen para un portero de cartel más elevado. Si no era así, el espacio salarial para este refuerzo era limitado, y el club tenía en la recámara las opciones de porteros jóvenes, rodados durante la pasada temporada en Primera RFEF. Y ha sido Gaizka Campos el elegido.

Este domingo, Campos se despedía del Celta con una carta en sus redes sociales. “Es una despedida difícil para la cual sólo tengo palabras de agradecimiento. Se me hace imposible decir adiós porque para mí es un para siempre”, señaló el guardameta de Barakaldo, al que la entidad celeste decidió no prorrogar el contrato. Campos aseguró haber vivido “la temporada más bonita” de su carrera deportiva, y apuntó que deja “amistades para toda la vida” y “momentos únicos” que nunca olvidará. “Gracias a Vigo y a su gente por hacer de esta mi segunda casa. Desde el primer día he sentido mucho cariño y he sido muy feliz”, destacó el portero vasco, que disputó 32 partidos con el filial celeste en Primera RFEF en el pasado campeonato.