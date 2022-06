Iván Azón: "Continuar en el Real Zaragoza es un orgullo. Soy muy feliz"

Con una sonrisa como un pan de grande, Iván Azón celebra su continuidad en el Real Zaragoza, convencido de que es un paso firme en su carrera. El club aragonés anunció este jueves la renovación de su delantero, a la vez que le pintaba de avispa con los colores de la nueva camiseta de respeto del equipo, después de que la negociación quedara perfilada hace tres semanas, antes de que el futbolista se marchara de vacaciones. A su vuelta, ya en Zaragoza, Azón firmó la documentación y protagonizó las diferentes acciones promocionales que el club le tenía preparada. “Soy muy feliz porque me quedo en casa, junto a mi familia y mis seres queridos, y en el club en el que me he formado y me dio la oportunidad de llegar al fútbol profesional”, indica Azón en unas declaraciones difundidas por el club.

“Siempre fue un sueño jugar en el Real Zaragoza. Cuando debuté, ya se hizo realidad. Ahora, continuar mis pasos aquí es un orgullo. Lo tomo con ilusión y muchas ganas”, reconoce el delantero. Ha firmado hasta 2025, tres temporadas más, ampliando en un año el contrato que ya le amarraba al Real Zaragoza. En los últimos meses, varios clubes han llamado a su puerta.

El Leeds lo ha venido siguiendo con atención y es un delantero que ha despertado el interés de otros equipos ingleses, donde sus características son observadas como ideales para la Premier o la Championship. Finalmente, la firmeza del Zaragoza para no vender a su triángulo canterano (Azón, Francho y Francés) ha galvanizado su continuidad. “Tengo mucha ilusión y ganas para la nueva temporada. Hay nuevos inversores, nuevo entrenador, de quien recibí su llamada… Afronto el año con ambición”, explica Azón, quien sabe cuál es su reto: “Un delantero tiene que marcar goles y cuantos más mejor para el equipo”.

El delantero también tiene palabras para Juan Ignacio Martínez. “Hay que agradecerle su trabajo con el equipo, vino en una situación difícil que pudimos arreglar por parte de todos, técnico y jugadores. Le estoy agradecido por todo lo que nos ha enseñado”, indica. Por último, Azón lanza un deseo: “Creo que he mejorado como futbolista y puedo ayudar a conseguir el reto. Podemos hacer grandes cosas”.