El Real Zaragoza avanza en la renovación de Alejandro Francés

Después de cerrar las renovaciones de Francho Serrano y de Iván Azón, el Real Zaragoza ya tiene muy encarrilada también la de Alejandro Francés, la tercera pieza del nuevo mascarón de proa del equipo aragonés, el tercer pilar de esta triple operación con la que el club quiere dotar de identidad y sangre canterana a su nuevo proyecto.

En las últimas fechas, se han limado buena parte de las diferencias existentes para dar forma al acuerdo final y, salvo giro inesperado de los acontecimientos o irrupción de una imponente oferta oficial por el jugador, Alejandro Francés prolongará su contrato en el Real Zaragoza hasta 2025 del mismo modo que lo han hecho Francho Serrano e Iván Azón. Del mismo modo que sus compañeros de generación, Francés mejorará y ampliará su contrato, blindado también por un incremento de su cláusula de rescisión.

En la zona noble del club aragonés, existe plena convicción de que así será y reina el optimismo y la tranquilidad ante el impulso decisivo que ha cogido la negociación, aunque en el entorno del futbolista se opta por una posición de prudencia y aún no se da por cerrada la renovación. No obstante, pese a que Raúl Sanllehí, director general del club, ya tiene un boceto del acuerdo con el central internacional sub 21, el anuncio oficial de la renovación de Alejandro Francés no se efectuaría, posiblemente, hasta los primeros días de agosto.

En cualquier caso, la posición de fuerza del Real Zaragoza ha abocado la negociación hacia el acuerdo. Los agentes de Francés ya recibieron la prescripción de que no se vendería al jugador si no es por una cifra próxima a su actual cláusula de 10 millones de euros. Francés está atado al Zaragoza por dos años más de contrato y la oferta de renovación eleva de forma importante su actual salario de 80.000 euros, un sueldo totalmente desfasado de acuerdo a su actual rango deportivo dentro del equipo y su actual cartel en el mercado. El jugador ha manejado en las últimas semanas el interés de algunos equipos extranjeros, pero las cantidades dispuestas a ofrecer están lejos de lo exigido por el Zaragoza.

La primera intención de Francés en todo momento ha sido su continuidad en el club aragonés y esa voluntad ha sido fundamental para que la negociación se desbloquee y en las últimas semanas se hayan ido limando las diferencias existentes.