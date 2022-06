Los tres primeros amistosos del Real Zaragoza: Aragón, Lleida y Teruel

El Real Zaragoza ha oficializado este miércoles únicamente la primera parte de la pretemporada, añadiendo a la ya conocida concentración en Boltaña (Huesca) entre el 15 y el 23 de julio (se alarga un día) la confirmación de la disputa de los tres primeros partidos amistosos del verano, que tardará en acometer 16 días desde que la plantilla comience el trabajo el día 4 con los test y reconocimientos médicos en la Ciudad Deportiva..

El primer duelo preparatorio tendrá lugar en mitad de la estancia en Boltaña, en la tarde del miércoles 20 de julio en el campo de Villaboya de la localidad de Sobrarbe. El rival será el filial zaragocista, el RZD Aragón, recién ascendido a Segunda RFEF. Este año no es siquiera planteable disputar el tradicional duelo ante el club local, el Boltaña CF de Regional, pues no ha competido en la campaña recién finalizada. Los jóvenes que dirige Emilio Larraz se desplazarán ex profeso hasta el Pirineo para servir de 'sparring' al primer equipo en lo que será la primera puesta en escena con rival ajeno del equipo que entonces tenga a su disposición Juan Carlos Carcedo.

Tres días después, el sábado 23, se ha concertado el segundo amistoso en el Camp de Espors de Lérida, a las 19.30, donde el rival será el Lleida Esportiú, compañero de grupo de los equipos aragoneses en la última temporada en Segunda RFEF. Esta es la razón por la que la estancia en Boltaña se prolonga una noche más, ya que así el equipo se desplazará directamente desde allí a Lérida en la misma jornada de regreso a casa, una vez concluida la cita en la capital ilerdense.

Y, como ya anticipó HERALDO, el tercer partido de preparación será en el campo de Pinilla ante el CD Teruel el miércoles 27 de julio, también a las 19.30. Los turolenses compondrán la terna de adversarios de la misma categoría, Segunda RFEF, aunque los rojillos estuvieron a punto de ascender a Primera RFEF hace un par de semana, cayendo en la final de la promoción ante el Mérida.

Sin cerrar aún los partidos de mayor rango

Falta por concretarse la parte crucial del trabajo técnico y táctico de la pretemporada de Carcedo: los tres partidos ante rivales profesionales que sirvan de exigente termómetro de situación al cuerpo técnico justo en la antesala del inicio de la liga. El club sigue tratando de cuadrar fechas y rivales en una sede fija, bien repitiendo viaje a San Pedro del Pinatar (Murcia), donde ya estuvo el equipo el verano pasado para jugar ante Elche, Valencia y Atromitos Atenas, de Grecia, todos de Primera División, o cambiando el destino y marchando al Marbella Football Center de la ciudad malagueña, en plena Costa del Sol, opción que tiene más fuerza esta vez desde un principio.

NOTICIAS RELACIONADAS Ratón y Nieto, improbable continuidad

No puede tardar mucho la decisión pero, evidentemente, a estas alturas de junio aún no se ha definido esta recta final de la próxima precampaña zaragocista. Este tramo de partidos de mayor rango se llevará acabo entre el 29-30 de julio hasta el 6-7 de agosto, aproximadamente.

Y de la disputa del Trofeo Ciudad de Zaragoza-Memorial Carlos Lapetra, que últimamente (no fue siempre así) cerraba los amistosos de verano y servía de presentación en La Romareda justo antes de la primera jornada, tampoco hay noticia firme desde el club.