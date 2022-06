Josep Pedrerol: "Si el Zaragoza sube a Primera, voy al campo la primera jornada"

El caprichoso destino hizo que Josep Pedrerol, uno de los rostros más conocidos de la comunicación deportiva en España, cumpliera con el servicio militar obligatorio en el cuartel de Pontoneros de Monzalbarba. Ahí comenzó a fraguarse su amor eterno por Zaragoza y por el Real Zaragoza, un club y una ciudad a los que el catalán adora y respeta. “Cada vez que voy, es obligatorio visitar a la Virgen del Pilar”, asegura el maestro de ceremonias de El Partidazo de Youtubers, un evento que este sábado (19.00) reunirá a más de 15.000 personas en La Romareda.

A pocas horas de que arranque el partido, la venta de entradas no deja de crecer.

Los ‘youtubers’ son la leche, la fuerza que tienen estos chavales…

Usted será el presentador del encuentro.

Me hace ilusión porque a Zaragoza le tengo un cariño especial. Volver a la ciudad, a La Romareda, es algo muy grande. Cada vez que voy visito a la Virgen del Pilar, es una visita obligada.

Coincidirá con nombres como Ibai Llanos o DjMaRiiO.

A Ibai lo conozco hace mucho tiempo, me parece un fenómeno que no se le ha subido a la cabeza todo el éxito que está teniendo. Eso es fundamental. El resto de ‘youtubers’ son los nuevos comunicadores y me apetece conocerlos. Son chavales que están muy cerca de la gente. Los protagonistas son ellos, yo vengo a aportar mi granito de arena.

¿Le ha sorprendido la respuesta del público?

Conozco a los padres de muchos chavales que están locos con esto. Que haya media entrada en La Romareda es una pasada, eso quiere decir que algo está cambiando. Yo soy muy fan de los cambios que se producen en la comunicación. Cuando decimos: ¿Qué son los ‘streamers’, qué son los ‘youtubers’, qué es ‘Twitch’…? La Romareda reflejará lo que está pasando con la comunicación. Hay que estar abiertos a las nuevas tecnologías. Nosotros en El Chiringuito lo intentamos.

Trabajar de la mano de las redes sociales es fundamental.

No podemos quedarnos en ser los periodistas de la máquina de escribir. Compañeros que dicen: yo esto no lo entiendo, yo voy a lo mío. ¿Cómo que vas a lo tuyo? Nos dedicamos a comunicar y debemos hacerlo con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Nosotros hacemos El Chiringuito Inside, que es comentar el partido como en la radio, pero con nuestras caras. El que olvida las redes sociales olvida a los más jóvenes.

¿Qué recuerdos guarda de su paso por Zaragoza?

Trabajé en Radio Zaragoza con Paco Ortiz y Ortiz Remacha. Recuerdo esa etapa con muchísimo cariño. Para mí Zaragoza es la ciudad más elegante de España. Me encanta ver lo bien que viste la gente.

¿Sufre con el Real Zaragoza?

Por supuesto, me fastidia ver que pasa apuros. El Zaragoza tiene que estar en Primera, no se merece lo que está viviendo. El club necesitaba un cambio. Los nuevos propietarios son gente que sabe gestionar y manejar el mundo del fútbol. Hablo con gente de la ciudad y confío en que el cambio sea para bien.

¿Hace mucho que no visita La Romareda?

Muchísimo. Yo entrevistaba en el palco con Canal+ cuando el Zaragoza estaba en Primera. Hace 12 años que lo dejé. Recuerdo entrevistas gloriosas a Alfonso Solans padre, un tipo que me enamoró.

¿Qué mensaje le diría a la afición?

Los cambios son buenos, hay que confiar. La afición no me preocupa, sé que va a estar ahí. Ahora hay que saber si la gente nueva apuesta verdaderamente por el club. Si el Zaragoza sube a Primera, voy al campo en la primera jornada. Me hace una ilusión bárbara.