San Sebastián, en el adiós a una era, un guiño de la historia para el Real Zaragoza

San Sebastián, en el adiós a una era, supone esta noche de viernes un guiño de la historia para el Real Zaragoza. Juega el laureado y prestigioso equipo aragonés a las 21.00 en el estadio de Anoeta, cuya remodelación integral llevada a cabo en los últimos años, no conoce el zaragocismo pues hace casi una década que no pisa la ciudad donostiarra por estar en Segunda División. El rival no es la Real Sociedad, otro histórico del fútbol español, sino su filial, el B, el popular 'Sanse' (apocócope de San Sebastián), que rige como Real Sociedad B en la actualidad.

Se acaba la liga 21-22 y, con ella, una época en la vida del club blanquillo, que tiene ya 90 años de trayectoria vital. Es el último partido de la propiedad que ha gobernado la SAD desde julio de 2014 hasta este mayo de 2022, en los últimos casi 8 años, aglutinados todos sus consejeros aragoneses alrededor de la Fundación Zaragoza 2032. Una vez pasen las 11 de la noche y algunos minutos de este día, se pondrá en marcha de facto lo nuevo, lo que viene, la primera gobernanza del Real Zaragoza con capital extranjero y, en su mayoría, personas foráneas en su timón.

Que este punto y seguido en la vida del viejo club vaya a tener lugar en Anoeta, en San Sebastián, destila hechos casuales que insinúan el cambio que debe suceder en el futuro próximo del Real Zaragoza. Porque se cambia de manos en un campo de primer nivel del fútbol español. No ha habido este año en Segunda estadio más nuevo, moderno, impactante y de superior categoría que el de la capital donostiarra. Ha sido flor de un día, porque el filial realista ha descendido y retornado a la Primera RFEF, fuera del profesionalismo de nuevo. Anoeta es una plaza que el Real Zaragoza, en circunstancias normales, siempre tendría que pisar en Primera División. Cierto es que hubo un episodio ante el equipo titular de la Real Sociedad en Segunda, en 2008-09, cuando los vascos también atravesaron, ellos solo por 3 campañas, un bache serio en la división de plata, pero es una anomalía que difícilmente se repetirá en décadas y décadas.

El Real Zaragoza disputó innumerables partidos en el vetusto y recordado campo de Atocha, a 800 metros del actual. Y estrenó Anoeta en los años 90 cuando era aquel equipo que ganaba Copas de España y la Recopa de Europa. Un campo que nació con pista de atletismo y otras hechuras arquitectónicas que, 25 años más tarde, la entidad blanquiazul decidió modificar con una reestructuración que ha hecho de Anoeta un estadio nuevo por completo, muy llamativo y con el sobrenombre de patrocinio millonario de Reale Arena, que ahora será escenario de un partido de los zaragocistas por primera vez. Ahora, de manera anómala, se va a debutar en la segunda vida del remozado Anoeta.

No es algo nuevo un episodio así en esta travesía del desierto de los blanquillos este episodio. El nuevo campo de San Mamés, de la vecina Bilbao, tampoco lo ha estrenado nunca en Primera y lo conoció fugazmente en Segunda ante el Bilbao Athletic, el filial rojiblanco, en la liga 2015-16. Peor es la sensación que queda con el estadio Metropolitano de Madrid, feudo del Atlético de Madrid (patrocinado por la marca Wanda), que el Real Zaragoza no ha pisado nunca desde su inauguración, pues cuando descendió en 2013 los colchoneros aún jugaban en el derribado Vicente Calderón, de inolvidables recuerdos gloriosos para el zaragocismo.

Todos estos datos y detalles conforman un mensaje subliminal para la nueva propiedad que viene, encabezada por Jorge Mas Santos, que visitó Zaragoza por primera vez para escenificar la firma de la compraventa accionarial precisamente esta semana que va a concluir. Es un requiebro de la historia que hay que leer entre líneas. San Sebastián, Anoeta, es una visita fija y referencial en el calendario zaragocista de siempre... pero para jugar contra la Real Sociedad y no contra su equipo B; y, sobre todo, para dirimir puntos importantes en la clasificación de Primera División. Lo de esta noche de viernes, por el contrario, será un bolo insustancial más próximo a los partidos de pretemporada que veremos dentro de poco más de un mes que de un duelo de liga al uso.

Volver cuanto antes a hacer este mismo camino pero en la categoría superior es el reto del nuevo Real Zaragoza que en la próxima medianoche ha de empezar a restaurarse con firmeza, tino y esas gotas de fortuna que todo negocio o encomienda humana requieren.