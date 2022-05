Jim conocerá su futuro "este sábado"

El sábado es la fecha fijada para que el Real Zaragoza le comunique a Juan Ignacio Martínez si cuenta con él. Así lo ha confirmado este jueves el propio entrenador, en una rueda de prensa (la última de la temporada a modo de previa) en la que ha desvelado que después del partido en San Sebastián el club se reunirá, uno por uno, con todos los integrantes del cuerpo técnico y la plantilla.

“Somos un equipo y ese es el mensaje que nos han enviado para que todos seamos conscientes de que todavía estamos compitiendo. Termina la liga este viernes, y el sábado todos tendremos que pasar por el club a distintas horas para que nos informen sobre nuestra situación”, ha adelantado Jim, enfatizando en que “todos” irán y volverán en autobús, y después la directiva se reunirá con ellos.

Así, el sábado es el ‘día D’ para el futuro de un técnico que el pasado martes pudo conocer en persona al que será el nuevo presidente de la entidad. “La sensación que me transmitió fue muy buena por la cantidad de mensajes no hablados. Yo soy de valores humanos, y que venga con su mujer y su hija dice mucho. Además, estuve hablando con él y la verdad es que me emocionó porque me agradeció cinco o seis veces el trayecto del equipo”, ha valorado Jim, convencido de que el Real Zaragoza ahora tiene “una persona que, sin ser de aquí, guarda unos valores importantes”.

En ese sentido, el preparador zaragocista ha indicado que tampoco se quiere olvidar de que él llegó al club aragonés con “otras personas” como Fernando Sainz de Varanda, que este miércoles visitó igualmente el entrenamiento para despedirse de la plantilla. “Hay que ser agradecido con quienes han sufrido con esta travesía”, ha añadido, en un mensaje que guarda ciertos tintes de despedida.

Esta está siendo una semana “muy especial” para un entrenador que, echando la vista atrás, tiene la sensación de que el equipo podía haber hecho “mucho más” durante la temporada. “No es un reproche a los jugadores, pero ellos mismos son conscientes. Hemos hecho un año muy irregular y es una pena que, llegados al final de temporada, no te juegues nada”, ha proseguido, antes de referirse al partido ante la Real Sociedad B y al estado físico de sus hombres.

“Cristian tiene molestias, pero quiere probarse. Francés también tiene molestias y ha entrenado de forma individualizada. Estamos en la última jornada, los jugadores llegan cargados y cansados, pero lo bonito de todo esto es que nadie quiere bajarse del autobús. Todo el mundo quiere venir a San Sebastián para demostrar que no nos hemos ido de vacaciones”, ha comentado.

Por último, se ha deshecho en elogios hacia el entrenador rival, un Xabi Alonso que sí sabe que no continuará la próxima campaña en el cuadro donostiarra y que, en opinión de Jim, tiene "el mérito" de conseguir que un bloque "casi desahuciado" haya llegado a la penúltima jornada con posibilidades.