Lasure: "Disfruté un montón al volver a jugar"

El del pasado viernes, frente al Lugo, no fue un partido cualquiera para Dani Lasure. Después de 567 días y tras superar un cáncer testicular, el defensa canterano volvió a jugar un partido de fútbol. Esos minutos en La Romareda, tal y como reconoció este miércoles, fueron «muy emocionante», sobre todo por llevarse la cariñosa ovación de la grada de La Romareda.

«Después de lo que he pasado, lo disfruté un montón», explicó este miércoles Lasure, recordando el duro periodo, la carrera por la vida en la que logró salir hacia adelante para volver a jugar. «Los momentos son muy diferentes, pero la sensación fue muy parecida a la del debut, esos nervios y esas ganas de volver a competir; me acordé de toda la gente que me ha apoyado», recordó el zaragocista en su comparecencia previa al comienzo del entrenamiento de este miércoles en el estadio de La Romareda.

El defensor canterano tuvo que ser intervenido de un cáncer testicular en marzo de 2021 cuando estaba cedido por el RealZaragoza en el Leganés. Sobre el trabajo a realizar tras recibir el alta médica, Lasure indicó que lleva mucho tiempo preparándose y «cada vez mi cuerpo responde mejor, después de muchos meses de trabajo para salir al campo y no desentonar».

Sobre la temporada que concluirán pasado mañana frente a la Real Sociedad B (21.00, Gol TV), reconoció que para el equipo ha sido «complicada», por lo que tienen ganas de darse una pequeña alegría para terminar. «Todos tenemos ganas de acabar lo mejor posible en Anoeta y llevarnos los tres puntos», añadió.

Al respecto de si tendrá una nueva oportunidad de volver a jugar, dejó claro que si Juan Ignacio Martínez se la da intentará «darlo todo» por el equipo. Por último, de la llegada del nuevo propietario de la entidad zaragocista, el estadounidense Jorge Mas, con quien compartieron este martes unos minutos en la Ciudad Deportiva, comentó que «nos expresó la ilusión que tiene por el nuevo proyecto y nos transmitió mucha tranquilidad».