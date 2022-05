Mas subraya que "el Real Zaragoza es la joya del grupo inversor por su historia"

Con la compraventa del Real Zaragoza, el nuevo grupo internacional de inversores que ha adquirido el 91 por ciento de sus acciones pasa a controlar hasta cinco equipos de distintos países. El Lens, de Francia; el Millonarios Bogotá, de Colombia; el Pádova, de Italia; el Inter de Miami, de Estados Unidos; y el propio club zaragocista. Se trata de un escenario absolutamente novedoso en los 90 años de vida de la entidad aragonesa que, según indicó quien va a ser su nuevo presidente, el estadounidense Jorge Mas Santos, tiene una vocación de sinergias en distintas direcciones.

Mas, en esta tesitura, no dudó en calificar al Real Zaragoza, dentro de esa piña de entidades que están bajo el mismo toldo de gestión, como "la joya" del grupo de inversores que los rigen. "Sin duda, el Real Zaragoza tiene la mayor historia de todos los equipos que tenemos en el grupo. Es interesante ver cómo podemos cooperar entre todos los equipos para sacar la mayor eficiencia de plantillas en todos. Y hablo de canteras, de cómo podemos intercambiar jugadores. Sin duda, la prioridad de todo el grupo es ahora el ascenso del Real Zaragoza. Es una joya, este es un club histórico. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí", dijo el norteamericano.

Jorge Mas habló del ascenso, condición sine qua non para que el proyecto tenga viabilidad económica y salida de negocio positiva a corto plazo. Y no escabulló el bulto. "Subir a Primera División, quisiéramos que fuese mañana, la próxima temporada. Pero paso a paso. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer seriamente y bien hecho. El deseo de todos es que suceda inmediatamente, pero veremos. Tenemos esa ambición, porque somos un grupo ambicioso. En lo que podamos controlar nosotros, no vamos a escatimar recursos. Pero sabemos que existen límites (económicos). Aun así, yo estoy confiado en que pronto se verán los resultados aquí en el campo", abundó el empresario.

Como punto de partida, Mas hizo un guiño al fútbol base zaragocista. "Hemos conversado mucho sobre el futuro del Real Zaragoza. Y voy a enfatizar en algo que hemos puesto en marcha en un club sin historia, nuevo, como es el Inter de Miami: la academia, la cantera. Queremos que los muchachos que se han criado aquí tengan la oportunidad en el primer equipo del Real Zaragoza, porque es importante que el talento se quede aquí. Esto va a ser algo destacado en la labor de Raúl (Sanllehí), de toda la dirección deportiva", expuso antes de poner el necesario y natural contrapunto.

"Obviamente, queremos resultados. Esto no se puede crear en una noche porque hay límites y restricciones salariales, dada la situación fiscal del equipo. Algo que queremos sanear. Vamos a invertir los dólares necesarios para darle a la SAD la flexibilidad máxima al equipo y tener una plantilla que sea representativa del alma de Zaragoza. Estos son nuestros objetivos a corto plazo", añadió para aportar ese ilusionante dato de que su voluntad es la de aportar capital a La Liga para que las cortapisas con las que viene manejándose el Real Zaragoza en la última década se alivien ostensiblemente.

En este tramo de su comparecencia ante la prensa, Mas Santos quiso dejar un último mensaje con intención para todo el zaragocismo, consciente de que, por primera vez en casi un siglo de vida, el Real Zaragoza pasa a ser gobernado por personas llegadas de fuera de la ciudad, incluso del país.

"Este equipo es de Zaragoza, de los aficionados, es de Aragón. No es mío, ni de mi familia, ni de nuestro grupo. Yo siento esa responsabilidad histórica para poder devolverlo a donde todo el mundo aspira, a jugar de nuevo los partidos más importantes de Europa", remató el nuevo dirigente blanquillo.