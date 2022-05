Dani Lasure: "Había soñado con volver a sentirme futbolista"

Lasure exhibió su felicidad tras el partido contra el Lugo, cita que no olvidará después de superar un cáncer testicular. “Se me ha hecho muy largo todo el proceso hasta llegar aquí. Ha habido muchas ocasiones en las que he soñado estar aquí delante de la gente y volver a sentirme futbolista. Encima ha sido ganando y la gente se va contenta de La Romareda, es la guinda al pastel”, señaló el lateral izquierdo del Real Zaragoza tras volver a jugar al fútbol después de año y medio de recuperación. “Ha sido un proceso muy largo y he ido muy poco a poco. Ha costado que mi cuerpo se adaptase a las cosas que requería el entrenamiento y es verdad que ese último paso de competir se ha alargado un poco más de lo previsto”, explicó el canterano del Real Zaragoza.

“Estoy muy feliz de que haya sido así y me he sentido muy querido dentro del vestuario desde que volví. Ahora me toca disfrutar este momento. He disfrutado mucho de ese ratito que he podido jugar. Me he encontrado muy bien dentro de que llevo mucho tiempo sin jugar y noto que me falta ritmo competitivo, pero estoy contento porque he hecho una buena actuación y el equipo ha ganado, así que doblemente feliz”, recalcó Lasure, que estuvo a punto de marcar gol, aunque su excompañero en la cantera, Óscar Whalley, lo impidió con una gran parada.

Lasure no pierde la mirada al futuro y espera recuperar su mejor versión. “Llevo mucho tiempo acordándome de mucha gente. Es verdad que en este momento tienes en la cabeza a gente importante como tu familia, tu pareja y esa gente que está cerca en el día a día. Ojalá el año que viene sea mi año. Esto se trata de dar tu mejor versión en cada momento y por supuesto que pondré el máximo para seguir dando pasos hacia adelante”, concluyó.