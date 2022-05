Jim: "El enfado no lo voy a perder hasta que volvamos de Oviedo con los 3 puntos"

Juan Ignacio Martínez 'Jim' abordó este sábado la previa de un partido descafeinado para el Real Zaragoza, el de Oviedo el lunes por la noche, en la antepenúltima jornada de liga a la que llega salvado matemáticamente sin jugar el cuadro aragonés gracias al resultado de un tercero: la derrota el viernes de la Real Sociedad B ante el líder, Almería, que es el seguro de vida que le faltaba a los blanquillos para desvanecer cualquier combinatoria que lo pudiera llevar fuera del fútbol profesional dentro de unos días.

"Vamos a ser sinceros. El primer objetivo de cualquier equipo en Segunda, incluso de los que van a subir a Primera División, es llegar a los 50 puntos o lograr cuanto antes la permanencia. Pero esta salvación ocurrida en San Sebastián el viernes no tapa nuestra semana dura. Nosotros tenemos un compromiso muy grande es los últimos tres partidos del torneo. Yo, como máximo responsable del equipo. Y los jugadores, como principales artistas", comenzó valorando el alicantino, dolido por el 0-3 encajado ante el Alcorcón la semana pasada y por la mala dinámica zaragocista del último mes y medio, dececpionante en grado extremo.

"Vamos a ir a Oviedo como si esto de San Sebastián no hubiera ocurrido. Sabemos que lo de descender era casi imposible. Pero siempre se valora que esto es fútbol y se dan carambolas, aunque bajar era cosa de que te tuvieras que morir tú y, los demás, resucitar todos. El orgullo lo tenemos muy, muy herido. Nos debemos a una ciudad, a una afición que está muy enfadada con nosotros, y al honor de una camiseta en la que han jugado grandes futbolistas, muy prestigiosos. Lo que hicimos el último día en el homenaje a José Luis Violeta y a su familia... son momentos de hablar muy poco y de hacer", prosiguió con su mensaje estimulante -un día más en el último mes y medio- para una plantilla que no acaba de recoger su guante de reto en ningún momento, apática, dejada, sin competitividad.

El entrenador del Real Zaragoza siguió, en la fase de su rueda de prensa centrada en lo puramente deportivo, con más argumentos. "Yo tengo que comparecer aquí cada semana dos veces y da la sensación de que es mucho blablablá. No hay que hablar tanto, solo ganar y ganar. El enfado no lo voy a perder hasta que no termine el partido de Oviedo y hayamos vuelto con los 3 puntos de allí. Quiero ver el ADN del Real Zaragoza, el que yo siempre pretendo de mis equipos", insistió en su tesis.

Jim recupera a todos los lesionados, salvo Nano Mesa y Vigaray (que entrena con el grupo pero "aún no está para jugar", según el técnico). Y sobre la posible alineación, sugirió que no habrá sorpresas con los menos habituales o con la gente del filial. No es estrenador de muchas licencias a la galería. "Yo no soy de muchos premios, soy más de merecimientos. Tengo entre ceja y ceja darle minutos un día a Lasure, por todo lo que ha sufrido, pero por lo demás tenemos una plantilla y yo sacaré el equipo más competitivo en Oviedo, para traernos los 3 puntos y cambiar la imagen del último partido", dijo.

Martínez abundó un poco más al respecto: "Voy a volver a tener más jugadores útiles de los que pueden entrar en la convocatoria. Es un quebradero de cabeza de los que los entrenadores consideramos buenos. Insisto en que yo estoy muy afectado por lo del otro día (contra el Alcorcón), porque cuando esto pasa el máximo responsable siempre es el entrenador", subrayó con modestia al final de su rueda de prensa y antes de acometer el penúltimo ensayo de esta larga semana de difícil digestión que acaba sin presión externa por la permanencia asegurada. Son horas, muy pocos días ya, para que el equipo rubrique una temporada mala con la mejor imagen posible.