El Leeds sigue a Iván Azón, delantero del Real Zaragoza

El Leeds United es uno de los equipos que tiene en su agenda de seguimiento a Iván Azón, delantero aragonés del Real Zaragoza del que se valora su progresión, potencial y capacidad en los informes elaborados sobre él. El club británico, peleando ahora su permanencia en la Premier League, tiene muy bien considerado a Azón por su perfil de atacante con cualidades de rápida adaptación al fútbol inglés, ya en la Premier League o en la Championship, la segunda división.

El delantero del Real Zaragoza es uno de los talentos jóvenes del fútbol europeo que tiene monitorizados el Leeds. De hecho, el rastreo de Azón se inició ya en su etapa como jugador del Zaragoza juvenil que disputó la Youth League hace dos campañas con el equipo dirigido entonces por Iván Martínez. Su irrupción en la primera plantilla y su consolidación durante la presente temporada, con una segunda vuelta en la que se ha producido el esperado despertar goleador del ariete, han potenciado ese interés del Leeds, una institución cuya dirección deportiva la encabeza el madrileño Víctor Orta y cuenta con una amplia estructura de ojeadores españoles, con especial énfasis de seguimiento de la Primera y la Segunda División.

Por condiciones, Iván Azón se está confirmando como un delantero con un perfil ideal especialmente para el fútbol inglés, donde los delanteros intensos, de físico potente y fuerte, ganadores de duelos, agresivos en los ataques al espacio, poderosos en el juego aéreo y verticales como Azón encuentran un ecosistema apropiado para explotar sus virtudes. De ahí, el subrayado en rojo que el Leeds le ha hecho al actual delantero del Real Zaragoza.

El futuro de Azón en el club aragonés está envuelto de incertidumbre. La intención del Real Zaragoza es renovarlo, o así lo era antes del relevo en la propiedad. Sin embargo, ningún proceso negociador ha avanzado, al igual que sucede con los otros dos canteranos, Alejandro Francés y Francho Serrano. La planificación en el área deportiva –qué sucederá con Torrecilla, quién será el entrenador, quién será el ejecutivo encargado de gestionar estas cuestiones...– tiene al Real Zaragoza paralizado en la configuración del próximo proyecto de plantilla.

El actual contrato de Azón se activó en diciembre de 2020 después de que completara cinco partidos con el primer equipo (con al menos 60 minutos), una fórmula tipo para los jugadores promocionados desde el filial. Azón percibe uno de los salarios más bajos de la plantilla -el mínimo marcado por LaLiga de 80.000 euros- hasta que no se acuerde un nuevo contrato. Es un jugador que ya ha debutado con la selección española sub 21, de tan solo 19 años, con un bagaje ya forjado en la Segunda División, con seis goles en su actual dinámica de la segunda vuelta… No ha pasado desapercibido, menos aún porque la posición de delantero centro, no solo en España, sino también en otros países, escasea en cantidad y calidad. Hay pocos y pocos buenos, por lo que valen dinero, de ahí que el nombre de Azón tenga una presencia notable en el mercado de jóvenes futbolistas, no solo nacional, también europeo. Más si se atiende a sus circunstancias contractuales en el Real Zaragoza.

Azón tiene una cláusula de rescisión de 10 millones de euros.