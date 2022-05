Francés, Azón y Ángel López, candidatos a los premios Fútbol Draft

Alejandro Francés, Iván Azón y Ángel López, tres jugadores del Real Zaragoza formados en la Ciudad Deportiva, han sido incluidos en la primera selección de 99 jugadores que optan a los premios Fútbol Draft. Este galardón reconoce a los mejores promesas del fútbol español nacidas entre 2002 y 2005, incluyéndolos, por posiciones, en tres onces: oro, plata y bronce. Francés ya estuvo en 2001 en el once de plata, es decir, el segundo mejor. Este año, Francés aspira firmemente a acceder al once de oro como central derecho. Compite con otros centrales de su año, 2002, como Carrillo (Real Madrid) y Carmona (Sevilla) o Rubén Iranzo (Valencia), de 2003. Por su parte, Ángel está seleccionado entre los candidatos a lateral derecho. Arnau (Girona) o Marc Pubill (Levante) son los favoritos al once de oro. Azón también es candidato firme al once de oro como delantero centro, con Jon Karrikaburu (Real Sociedad B), como principal rival.

Jugadores como Pedri, Turrientes, Nico González, Yeremi Pino, Gavi, Nico Williams o Ansu Fati también se encuentran en este primer corte.

Futbol Draft lleva premiando a los jóvenes talentos de la cantera del fútbol español desde el año 2006. Durante todos estos años, han recibido el premio Futbol Draft jugadores como Sergio Ramos, Gerard Piqué, Juan Mata, Álvaro Morata, David Silva, Ferran Torres o Pedri. El Comité Técnico de Futbol Draft está formado por todos los seleccionadores de la Real Federación Española de Fútbol en las categorías inferiores, así como reconocidos expertos en el fútbol de cantera y miembros de las principales instituciones del fútbol español (RFEF, La Liga, AFE, CSD y AEAF).

Este año, dicho comité lo forma Javier Lasagabaster (Director General de Futbol Draft), Luis de la Fuente (Seleccionador Sub21), Pablo Amo (Seleccionador Sub18), Jorge Vilda (Seleccionador Femenino Absoluto) Pedro López (seleccionador de la Selección Española Femenina Sub 19), Ignacio Silván (Experto en Fútbol de Cantera), José María Movilla (Director de Relaciones Institucionales de AFE) y Ana Rosell (experta en fútbol femenino).

Como es habitual en todas las ediciones, antes de conocer el nombre de los premiados en octubre, se realizará un corte previo de 55 jugadores en categoría masculina. De ahí, saldrán los 33 jugadores que compondrán los tres onces ganadores.