Jim: "Entiendo el enfado de la afición, porque nos quiere"

Pasan los días y la salvación matemática no se concreta. Este, para más inri, en un día gobernado por la melancolía por el recuerdo imborrable a José Luis Violeta, llegó el colista y firmó un sonrojante 0-3 en La Romareda. Juan Ignacio Martínez intentó argumentar una derrota difícilmente explicable. “Estoy fastidiado, no puede ser de otra manera. Esto va de competir y no voy a buscar ninguna clase de excusa. Ha habido momentos que hemos merecido nuestros goles que hubieran cambiado el transcurso del partido, pero el fútbol nos ha penalizado mucho. Entiendo que la afición se enfade, porque saben que podemos dar más. Que nos digan que no merecemos la camiseta es duro y tenemos que ponernos las pilas. Llevamos una dinámica nada positiva. Hay que afrontarlo y levantar la cabeza. Va a ser una semana dura”, se arrancó el técnico zaragocista.

Jim intentó apelar a la recuperación de la competitividad para intentar reaccionar en este tramo final de la temporada. “Que ningún jugador crea que esto está solucionado. Tenemos que ser contundentes en los partidos que nos quedan hasta el final. A los jugadores les puedo recriminar muchas cosas, pero la actitud estoy convencido de que la tienen. El fútbol son 90 minutos y nos ha penalizado. Ahora tenemos un larga semana hasta Oviedo. Estoy convencido de que en Oviedo cambiaremos la cara”, continuó.

La sustitución de Eugeni ha sido uno de los primeros reveses en el transcurso de la tarde. "Eugeni se ha despertado con malestar. Pero después de la siesta le he preguntado y me ha dicho que estaba en condiciones de jugar. Este hecho demuestra su compromiso. Pero hemos visto que no podía. Espero que se vaya recuperando a lo largo de la semana. Es un jugador que nos aporta muchas cosas”, consideró.

De vuelta a la ecuación de la permanencia, Juan Ignacio Martínez volvió a confiar en el plantel. “Quedan muchos puntos por disputar. No podemos fallarnos ni a nosotros ni al club ni a la afición”, subrayó.

También tuvo unas palabras para la afición zaragocista. “Entiendo que la afición esté enfadada, porque nos quiere. No les gusta ver la imagen que hemos dado. Queremos cambiarle la cara al equipo y que puedan ser felices. En este momento, no ponemos excusas”, concluyó Jim.