El zaragocismo llora la muerte de Violeta: "Descansa en paz, leyenda"

Minutos después de conocerse la muerte de José Luis Violeta, víctima de un cáncer, numerosas personalidades han mostrado sus condolencias por la pérdida del León de Torrero. Uno de los primeros ha sido el Real Zaragoza, club con el que disputó 473 partidos oficiales, que ha mostrado su “profundo pesar” por la triste noticia.

“Resulta dolorosísimo expresar el adiós a un futbolista admirable, a una persona ejemplar y sobre todo a un zaragocista de corazón, que mostró siempre un amor profundo al que ha sido su equipo de toda la vida, al que sirvió siempre con lealtad, respeto y enorme cariño”, ha escrito el club en una amplia y emotiva reseña en su página web.

Además del club aragonés, también han llorado su muerte exjugadores del equipo, como Xavi Aguado o Jesús Solana, y el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón. “Nos deja uno de los más grandes futbolistas que ha tenido no sólo el Real Zaragoza sino el fútbol español. Mi pésame a su familia y amistades. Recordaremos siempre con cariño al León de Torrero, eterna leyenda zaragocista”, ha publicado el edil de la capital aragonesa en su perfil de Twitter.

Ha fallecido José Luis Violeta. Nos deja uno de los más grandes futbolistas que ha tenido no sólo el @RealZaragoza sino el fútbol español. Mi pésame a su familia y amistades. Recordaremos siempre con cariño al León de Torrero, eterna leyenda zaragocista.

D.E.P. ✝️ — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) May 5, 2022

Ha muerto Jose Luis Violeta. Mi más sentido pésame a la familia zaragocista por la muerte de uno de los más grandes. Fue un honor y un orgullo haber compartido el vestir la camiseta del @RealZaragoza — Chucho Solana (@chuchosolana3) May 5, 2022

Uno de los mensajes más emotivos lo ha escrito Xavi Aguado, el eterno capitán del Real Zaragoza. Junto con Violeta, el único que ha defendido 473 veces la camiseta del conjunto aragonés.

Que nos has hecho José Luís? Hace 1 mes me dijiste que verías pronto a tu querido Real Zaragoza en primera división.Esos días estabas fuerte como un roble.Igual que cuando fuiste el mejor, siendo el Leon de Torrero.Esta es nuestra ultima foto juntos que guardaré con mucho cariño. pic.twitter.com/4GpBqTZtVQ — Xavier Aguado Companys (@xaviaguado6) May 5, 2022

"¿Qué nos has hecho José Luis? Hace un mes me dijiste que verías pronto a tu querido Real Zaragoza en Primera División. Esos días estabas fuerte como un roble. Igual que cuando fuiste el mejor, siendo el León de Torrero. Esta es nuestra ultima foto juntos que guardaré con mucho cariño. Gracias por el apoyo que me ofreciste siempre desde que nos conocimos, a pesar de que como decías te fastidiaba que en un futuro pudiera quitarte el récord de partidos jugados en el Real Zaragoza. Ya te dije que podría igualarte o superarte en ese registro pero nunca te superaría ni en carisma, ni en calidad futbolística y sobre todo humana. Ahí tú eres insuperable. Nos dejas huérfanos sin tener los futbolistas actuales un referente para poder saber lo que es ser futbolista de los pies a la cabeza. No te olvidaré jamás. Descansa en Paz Leyenda", ha publicado Xavi Aguado en Twitter.