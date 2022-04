Álvaro Giménez, baja por una lesión muscular

Álvaro Giménez ha caído lesionado en el músculo sóleo de la pierna izquierda. No es una rotura, no se trata de una dolencia seria, pero metidos ya en la recta final de una liga que para el Real Zaragoza llega sin riesgos ni aspiraciones serias, tiende a devaluar de manera ostensible la participación del delantero centro ilicitano e las últimas jornadas del torneo. Giménez sufre "una elongación en el sóleo de la pierna izquierda", es decir, un sobreestiramiento en ese músculo del muslo afectado. El diagnóstico ha surgido de las pruebas radiológicas a las que el ariete ha sido sometido en la mañana de este viernes, después de quejarse por segundo día consecutivo de dolor y, por ello, no haber entrenado con el grupo.

Es decir, que Álvaro Giménez no jugará este sábado en Eibar. Es baja, otra más, en los planes de Juan Ignacio Martínez 'Jim'. Y su concurso en las últimas 4 jornadas quedará muy mermado por su condición de cedido en una plantilla en la que, con solo 5 goles en todo el curso, el futbolista prestado por el Cádiz no ha logrado nunca marcar las diferencias que se auguraban cuando llegó a finales de agosto, con aquel recuerdo reciente de sus credenciales como Pichichi de Segunda División hace tres temporadas, cuando anotó 20 dianas con la camiseta del Almería.

No hay un plazo establecido para su rehabilitación. En circunstancias normales, una elongación en esa zona de la pierna puede dejarlo sin jugar, como mucho, dos partidos. Pero todo queda pendiente de su evolución.

Su compañero de cesión, Nano Mesa, también llegado para reforzar la vanguardia zaragocista como cedido desde el Cádiz (el pack fue doble), también ha dicho adiós prematuramente a la temporada al lesionarse el hombro izquierdo en el partido de Huesca hace 15 días. En su caso, la seguridad de que no volverá a vestir la camiseta zaragocista es prácticamente del cien por cien.