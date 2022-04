Azón no sufre una rotura muscular mientras que Nano se pierde el final de liga

Cara y cruz en las pruebas radiológicas a las que han sido sometidos al final de la tarde de este lunes Iván Azón y Nano Mesa, los dos delanteros del Real Zaragoza que abandonaron el estadio de El Alcoraz de Huesca este domingo con distintas lesiones, ambas preocupantes en primera instancia. Según el parte médico hecho público por la SAD a las 21.00, la de Azón, finalmente, es menos grave de lo que pareció. Pero la de Nano sí que se ajusta a las sospechas y el canario tiene ante sí una baja de varias semanas, por lo que su concurso en esta liga 21-22, a la que solo le restan seis semanas, puede estar ya finalizado.

La resonancia magnética nuclear de Azón desveló, para alegría del jugador, del cuerpo médico y de los técnicos, que no hay rotura muscular en los isquiotibiales del muslo derecho, zona donde el canterano sintió un pinchazo en el minuto 13 de la segunda parte en Huesca que le hizo abandonar el campo prematuramente con gesto torcido. La dolencia se trata de una fuerte contractura en ese punto delicado de la pierna que, según se cita, "descarta una lesión muscular significativa". De este modo, Azón no se perderá tantos entrenamientos y partidos como se temió, mucho más tratándose del máximo goleador del equipo con 6 tantos, tras el logrado en las últimas horas en Huesca. Quizá esté ausente el domingo ante el Burgos, dependiendo de su evolución durante la semana y con la seguidad de que no se va a arriesgar lo más mínimo en su tratamiento de rehabilitación. Pero su concurso en Eibar el próximo domingo día 24 está garantizado tras este diagnóstico.

El hombro derecho de Nano, muy lastimado

Casi simultáneamente, Nano Mesa, que abandonó en camilla el estadio oscense (Azón lo hizo por su propio pie), conocía noticias peores. El atacante isleño sufre una "luxación acromioclavicular (grado 2 en la clasificación médica de Rockwood, que llega hasta 6 en su índice de gravedad); también una rotura (grado 2) de fibras profundas del músculo trapecio; así como una bursitis subacromial del hombro izquierdo". Es decir, el golpe que Nano sufrió contra el suelo al caer desequilibrado por la entrada del central azulgrana Insua (amonestado en la acción por el árbitro), ha ocasionado un daño realmente importante.

Según la referida clasificación Rockwood, las luxaciones de grado 1 y 2 se combaten de entrada sin operación quirúrgica. Por ello, el Real Zaragoza apunta que Nano "será sometido a un tratamiento conservador mediante inmovilización con cabestrillo y fisioterapia" a la espera de su evolución y, eso sí, se adelanta que "estará apartado de los terrenos de juego varias semanas". A solo 40 días para que la liga concluya en San Sebastián el 29 de mayo, es posible que Nano haya dicho adiós ya a esta campaña.