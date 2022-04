Zapater: “Si queremos soñar, pasa por ganar el domingo”

Alberto Zapater ha sido el primer miembro de la plantilla del Real Zaragoza en comparecer en la semana del derbi aragonés. Sin darle un valor definitivo al partido, el capitán zaragocista sí ha reconocido que “si el equipo quiere soñar, pasa por ganar al Huesca el domingo”.

Todavía quedan 21 puntos en juego y mientras las matemáticas no digan lo contrario -como ya dijo Zapater hace un par de semanas- no se puede dar nada por imposible, pero el vencedor de este Huesca-Real Zaragoza en El Alcoraz saldrá “muy reforzado”.

“Quedan pocas jornadas y, cada día que pasa hay menos margen de error. Para los dos equipos es un partido especial. Es el partido de la Comunidad, de Aragón, y espero un choque muy igualado. Ellos están bien, juegan en casa y están sumando después de haber pasado una mala racha. Seguro que las expectativas de ellos están en ascender, pero nosotros también vamos a por todas”, ha adelantado Zapater, antes de incidir en la rivalidad entre ambos equipos.

“A mí me gustaría que al Huesca le fuera bien y ojalá estuviéramos los dos en Primera. Cuando he ido ahí me han tratado bien, tengo amigos, y ahora es un partido especial porque nos jugamos mucho”, ha proseguido el centrocampista ejeano, convencido de que los jóvenes están preparados para enfrentar un partido de estas características.

“Siempre hay una primera vez para todo. El proceso de la presión lo han ido llevando poco a poco por el tema del coronavirus. No pasaron a jugar con el campo lleno directamente; todo está yendo poco a poco, y están preparados. El Alcoraz estará a rebosar, con un ambiente guapo, y cuando de pequeño quieres ser futbolista es para jugar partidos así”, ha valorado el capitán, ajeno a las críticas que haya podido recibir en las últimas semanas, cuando las cosas no salían.

“Sufre más mi entorno, mi familia y mis amigos. Las críticas me las puedo imaginar, pero yo sé cuando más o menos he estado bien. No estoy pendiente de redes sociales ni de lo que dicen. No me gustan las redes sociales, no voy a entrar en ese juego, pero entiendo que mis amigos o mi familia sufran porque sí se meten en eso. Todo el mundo tiene opinión y no hay nadie que tenga la verdad absoluta”, ha indicado Zapater.

Por último, el capitán ha lanzado un mensaje a los zaragocistas que no podrán acudir a El Alcoraz, dado que el Huesca tan solo ha facilitado 189 localidades al Real Zaragoza. “Sabemos que mucha gente iría, pero si no se puede no se puede. La gente está ilusionada con nosotros y vamos a intentar soñar hasta el final. Veremos hasta dónde nos llega”, ha concluido.