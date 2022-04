Los 13 entrenadores de la Fundación 2032

Hasta 13 técnicos han dirigido al Real Zaragoza en los ocho años que la Fundación 2032 ha estado al frente de la entidad. Eso se traduce en una media de casi dos entrenadores por campaña, una cifraque pone de manifiesto los continuos vaivenes de los proyectos. Ángel Martín González, Narcís Juliá, Lalo Arantegui y Miguel Torrecilla son los directores deportivos que apostaron por un elenco de preparadores que empezó con Víctor Muñoz y ha terminado con Juan Ignacio Martínez.

Muñoz no fue escogido por Martín González en aquel convulso verano de 2014 en el que el Real Zaragoza estuvo a punto de desaparecer y tuvo que diseñar una plantilla en apenas unmes. El técnico aragonés venía de la época de Agapito Iglesias y se mantuvo como el primer entrenador de la Fundación hasta que, transcurridas 14 jornadas de liga y con el equipo en octava posición, fue destituido.

“Hacéis una votación y, si queréis, me voy mañana. No hay problema. No es un acto de chulería. Vine de una manera y si queréis, me voy mañana”, dijo tras perder contra el Numancia en los Pajaritos, en una polémica rueda de prensa que puso fin a su segunda etapa al frente del banquillo zaragocista. Un desconocido Ranko Popovic, llegado del fútbol japonés, se hizo cargo del equipo y, a la postre, estuvo a punto de ascender al equipo a Primera División.

Siete minutos, aquellos malditos siete minutos en Las Palmas, separaron al Zaragoza de su regreso a la máxima categoría en el primer curso (2014-15) de la Fundación. Araujo fue el autor de uno de los goles más tristemente recordados por el zaragocismo. Ya nada volvería a ser igual con Popovic al mando. En la siguiente campaña (2015-16), con el equipo en tierra de nadie, el serbio fue destituido en noviembre y junto a él se fue Martín González.

El club dio un giro al proyecto. Juliá tomó el mando de la dirección deportiva y su primera apuesta, la incorporación de Lluis Carreras como entrenador, no tuvo el efecto deseado. El Zaragoza ni siquiera obtuvo la clasificación para el ‘play off’. Quedó fuera en la última jornada tras perder por 6-2 en Palamós ante el Llagostera, en un ridículo histórico que marcó a Carreras y conllevó su salida.

El siguiente en llegar de la mano de Juliá fue Luis Milla. La temporada 2016-17 empezó bien con el turolense al frente, pero con el paso de las jornadas el equipo se fue desinflando hastael punto de ver peligrar la categoría. Milla fue cesado en la jornada 11, y después llegaron Raúl Agné, que dejó al equipo a solo tres puntos del descenso, y un César Lainez que subió desde el filial para salvar al equipo en un agónico final de liga.

Lainez y los dirigentes del club acordaron que lo mejor era separar sus caminos y Natxo González tomó el mando del equipo en la temporada 2017-18, cuando el Zaragoza volvió a estar cerca de conseguir el ansiado ascenso. Tras un comienzo de curso titubeantecuando a su vez se dio el relevo de Juliá por Arantegui en la dirección deportiva, el cuadro aragonés firmó una segunda vuelta inmaculada, se clasificó para el ‘play off’ y acabó cayendo en semifinales contra el Numancia.

Natxo había firmado con el Deportivo de la Coruña antes de la disputa de aquella eliminatoria, en un gesto incomprendido por el zaragocismo. El entorno consideró que el movimiento del entrenador a las puertas de una cita tan relevante desestabilizó a un equipo que la campaña siguiente,con el ánimo aún resentido del batacazo ante el Numancia, vivió una etapa ciertamente complicada.

Imanol Idiakez fue quien arrancó la 2018-19, pero únicamente duró 10 jornadas. El Zaragoza había cosechado solo 11 puntos y flirteaba con el descenso. Mucho más, después de que Lucas Alcaraz, siguiente inquilino del banquillo, fuese capaz de ganar solo un partido de los ocho que estuvo al mando, balance que condujo al equipo a una situación límite que requirió soluciones de urgencia.

Víctor Fernández fue escogido como redentor. El técnico zaragozano rescató al equipo del descenso y, tras meditar mucho su continuidad, acometió el reto de intentar devolver al equipo de su vida a la élite en la campaña 2019-20; esa campaña en la que el Real Zaragoza iba lanzado hacia Primera hasta que el maldito virus irrumpió.

Nada volvió a ser igual tras el parón de marzo a junio. Los de Víctor Fernández perdieron las opciones de ascenso directo en las últimas jornadas y el Elche, en las semifinales del ‘play off’, acabó con el sueño del ascenso y puso fin a la tercera etapa del preparador del Oliver en La Romareda.

Fernández anunció su marcha con el zaragocismotodavía inmerso en la depresión de este nueva decepción y, a los pocos días, se anunció la llegada Rubén Baraja. Esta iba a ser la última apuesta de Lalo Arantegui al mando de la dirección deportiva, y el efecto fue ínfimo. Baraja no supo sacar rendimiento de un plantel de claras limitaciones y fue destituido con un balance de 10 puntos en 10 jornadas. Iván Martínez saltó al primer equipo desde el filial y también fue incapaz de reconducir una situación que trasladó al Zaragoza a uno de los peores momentos de su historia.

El club terminó el 2020 inmerso en una crisis sin precedentes. Lalo Arantegui fue destituido el 3 de diciembre y se mantuvo a Martínez en el banquillo hasta que, con la incorporación de Torrecilla como director deportivo, Juan Ignacio Martínez aceptó el desafío de salvar al Zaragoza.

Jim recogió un bloque hundido -ocupaba la penúltima posición con 13 puntos en la decimoctava jornada- y obró el milagro de mantener la categoría, ganándose una continuidad que ahora, con la llegada de los nuevos propietarios del club, queda en el aire. El entrenador finaliza contrato este mes de junio y está por ver si se mantiene la confianza en él.