Sabin Merino: "Mis goles llegarán, los he metido toda la vida"

Sabin Merino jugó cinco temporadas en Primera División, tres en el Athletic de Bilbao, donde se formó, y dos en el Leganés. También pasó por el Deportivo de La Coruña.

Aterrizó usted en el mercado de invierno en un Real Zaragoza con muy poco gol... y bien que lo está comprobando.

Yo, de entrada, creo que en un equipo lo principal, siempre, es lo colectivo, nunca lo individual. Y, más allá de que aún no he podido marcar como zaragocista, me siento muy satisfecho de que, desde mi llegada, el equipo mejorase mucho su situación en la tabla. Cuando llegué estábamos apurados, solo cuatro puntos por encima del descenso. Y eso se arregló con cuatro triunfos consecutivos en una racha excelente. Ahora, si lo miramos bien, aún estamos a tiempo de que los objetivos sean otros. Me hubiese encantado haber ayudado ya con goles. Pero ya llegará ese día.

El gol está gafado en Zaragoza desde el curso pasado. Ser delantero aquí últimamente es profesión de alto riesgo.

Mis goles llegarán. Los he metido toda la vida y eso no se olvida. Es lo que más me gusta del fútbol. Pero ahora mi trabajo está yendo por otras facetas del ataque.

Ha jugado hasta ahora más pegado a la banda que como delantero centro. ¿Eso lo limita?

Jugar desde el extremo es muy diferente a hacerlo en el área. Si eres el ‘9’ no tienes tanta responsabilidad defensiva. En la banda tienes que bajar atrás muchas veces con tu lateral y eso te aleja del área, es lógico. Trabajas distinto. Pero a mí no me importa, es otra de mis cualidades, aunque ahora me quite brillo como goleador.

Se le ha visto cómodo en el exterior, con grandes galopadas, incursiones largas en conducción... pero a este Zaragoza le falta el último pase y eso es cosa suya.

Yo trato cada día de aportar lo más posible. Sé que pronto lo haré con pases de gol y con goles propios. De mí no quiero que nadie tenga jamás una queja. Soy un jugador que se entrega al máximo en todo momento. Pero soy consciente que, al final, si haces una carrera buena con el balón de 50 metros y luego das mal el último pase, todo queda olvidado, nadie la recuerda. Hay que ser más solventes.

No es fácil engranar en un equipo cuando se llega a mitad de liga y, como es el caso, a un bloque que no funciona bien.

Es verdad que siempre es necesario un periodo de adaptación cuando llegas a un sitio nuevo. Para todos y para todo. Yo, en este Real Zaragoza, solo conocía a un jugador, Lasure, con el que coincidí un tiempo en Leganés. Todo lo demás ha sido nuevo para mí. Poco a poco, ha sido todo muy fácil, me están ayudando todos.

De las ocasiones de gol que ha tenido hasta ahora y no han entrado, ¿cuál es la que recuerda con más resquemor?

El segundo cabezazo seguido que tuve ante el Amorebieta a centros de Borja Sainz en la primera parte, en semiplancha. Lo tenía que haber metido. Era un balón buenísimo y esos remates, normalmente, no se me suelen ir fuera. Si coges dirección entre los tres palos, eso es gol siempre. Fue una pena por lo que luego sucedió.

¿Siente presión al pasar ya ocho partidos sin haber firmado su primer gol aquí?

Quieras o no, al final afecta ver que pasan las jornadas y no te estrenas. Esto es así. Pero estoy confiado porque veo que estoy teniendo ocasiones. Es cuestión de que un día entren. Es el ‘feeling’ que tenemos los delanteros con lo nuestro, que depende de rachas. En cualquier momento llegará una en la que meteré todo. Estoy seguro.

En ocho partidos como zaragocista lleva ya los mismos minutos (480) que hizo en los 12 con el Leganés en la primera vuelta.

Sí. Aquí estoy agradeciendo mucho la continuidad y la confianza. En Leganés jugaba a ratos y poco. Y eso es clave para cualquier jugador y más para un delantero.

¿Qué queda de aquel Sabin que vimos despuntar en Primera con el Athletic hace siete años?

Espero que mucho. Es lo que yo quiero dejar en el Real Zaragoza, el poso de un jugador importante que responda a las expectativas. Me faltan los goles. Cuando lleguen, la inercia será distinta. En aquellos inicios en Bilbao tuve mucha fortuna y acierto. Es cuestión de recuperar la confianza y lo haré. Nuestro oficio es así.

O sea, que el primer gol como zaragocista está ahí mismo ya...

Seguro que sí. El año pasado fui el máximo goleador en Leganés con nueve goles, quedamos terceros y jugamos la promoción con un equipo muy rocoso, que no era muy anotador. Más pronto que tarde volveré a marcar, como ya hice en esta misma liga en la primera vuelta ante el Sporting en El Molinón y contra Las Palmas en Leganés. Insisto, esto no se olvida.

El récord de cero goles del año pasado de Toro Fernández y Vuckic es una herencia pesada para los delanteros posteriores, entre los que asoma usted.

Esto es más cosa del entorno que nuestra. Yo estoy muy tranquilo. Haré goles. No me tengo que obsesionar porque entonces sí que repercutiría en mi rendimiento. Cada jugador es un mundo y tiene su momento. El mío llegará.

Si un equipo lleva solo 31 goles en 34 partidos... el problema no es solo de los delanteros.

Yo considero que hay que ser lo más ambiciosos posible y proponer mucho en ataque para que los puntas sean rentables. El fútbol es algo colectivo. Y creo que es la vocación de este equipo históricamente. Con la excepción del día de Cartagena, donde no estuvimos a la altura debida, veo al Zaragoza en franca mejoría.

Usted no es un parche cedido. Fichó por tres temporadas más.

Busco en Zaragoza una estabilidad, un club grande que tiende a volver a Primera pronto. No llegué aquí para estar de paso. Mi contrato es largo por eso, yo lo quise así. No sé si esta temporada nos va a dar para subir, pero seguro que, en la siguiente, el Real Zaragoza se reforzará y estará arriba.

Estamos pendientes de un cambio de propiedad en la SAD. ¿Preocupa esto en la plantilla?

Intentamos mantenernos un poco al margen, son asuntos que no están en nuestras manos ni controlamos. Hablamos, pero conviene que lo más importante en nuestro entorno sea solo lo deportivo.

El equipo es 14º hoy, a siete puntos de la promoción. ¿De verdad ven posible acabar sextos?

Todo pasa por el partido de este domingo ante el Girona, que es el equipo más en forma de la liga. Si ganamos... ya iremos viendo dónde estamos. No sirve pensar en el último día de mayo con la Real Sociedad B. Hay que ir paso a paso.