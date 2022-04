Stuani, el verdugo habitual del Real Zaragoza

El Real Zaragoza juega el domingo en La Romareda frente al Girona FC. Pero, en gran medida, también puede afirmarse que juega contra Stuani. Porque el delantero centro uruguayo del cuadro gerundense es un peligro histórico para los zaragocistas. Es uno de esos futbolistas que, en cada época, se empeñan en golear habitualmente las porterías blanquillas por costumbre e incordio. Así que, de antemano, ya se puede advertir a diestro y siniestro del riesgo que supone que el rival catalán tenga a este futbolista en su alineación. Ojo, mucho ojo. Lo dice la jurisprudencia del fútbol.

Cristhian (sí, con la hache ahí) Ricardo Stuani Curbelo tiene ya 35 años y ha consumado casi toda su carrera en España pues, tras llegar a Europa desde Uruguay a la Reggina italiana, lo fichó el Albacete allá por 2009, hace ya casi 14 temporadas. El incombustible ariete del Girona –esta es la quinta campaña con los de Montilivi, con los que disputó las dos iniciales en Primera División– tiene siempre a mano un gol con el que hacer sangrar al Real Zaragoza. Siempre aparece para fastidiar marcadores, para restar puntos a los blanquillos. Hace lo suyo y lo hace bien, con ese duende que en fútbol otorga a algunos tocados por la varita mágica cuando el adversario es alguno en concreto.

El primer gol de Stuani al Real Zaragoza data de mayo de 2011. Él estaba cedido por los albaceteños en el Levante, en la máxima categoría. Era aún un prometedor ariete tanque de 24 años y formó parte de la alineación valenciana en el famoso partido de final de liga que ganó el cuadro aragonés 1-2, con dos goles de Gabi, para sellar una salvación milagrosa que luego otros denunciaron sin que un eterno juicio mediático pudiera demostrar nada punible. El gol granota, en aquella noche en el Ciutat de Valencia, ya lo firmó Stuani, aunque ese día resultase inocuo para los zaragocistas e inútil para su equipo.

Después, su paso existoso por el Espanyol, donde explotó y fue mundialista con la selección charrúa, ya pilló al Zaragoza descendido en Segunda. Se le perdió de vista un tiempo. Y al volver de Inglaterra (jugó en el Middlesbrough) rumbo al Girona, el descenso de los catalanes lo puso de nuevo delante de los zaragocistas en 2019. Desde ahí, no ha dejado de molestar con sus goles.

En la liga 19-20, Stuani marcó el 3-3 definitivo en La Romareda en un partido loco que empezaron ganando los rojiblancos 0-2, que remontó hasta el 3-2 el Zaragoza y abolló el sudamericano con su tanto en el minuto 87 de penalti. Después, en la segunda vuelta, el Girona ganó 1-0 a los de Víctor Fernández en Montilivi, en el declive pos pandemia, con otro gol suyo de penalti en el minuto 56.

El curso pasado no anotó en el 2-2 del inicio de liga en La Romareda por una razón irrebatible: no jugó porque estaba convocado con el combinado de su país en la ventana FIFA de noviembre. Pero se guardó el cartucho para Gerona. En el 3-0 del final del torneo en Montilivi, noche negra aquella para los de Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ cuando la salvación aún no estaba lacrada, Stuani abrió el aparatoso marcador en el minuto 6, de nuevo de penalti. Porque este es otro detalle: las penas máximas con el Girona son patológicas para el Zaragoza in illo témpore.

Y para que su ritmo no decayese, en el 1-1 de la primera vuelta de esta liga, en octubre, saliendo desde el banquillo –estaba tocado físicamente– marcó el empate de cabeza en el 87 para devaluar el gol de Vada que iba a dar el triunfo a un necesitado Zaragoza.

Stuani aparece, por todo esto, como un ogro, como un reto a neutralizar por parte de los defensores blanquillos este domingo.