Real Zaragoza: Jair lo juega todo

Jair Amador abandera junto a Alejandro Francés la línea del Real Zaragoza más reconocible de toda la temporada. La más constante y estable, a la que Jim ha chapado de confianza y continuidad. Una defensa que completan los laterales Gámez y Chavarría. De todos ellos, es Jair Amador la figura con más presencias. Los compromisos internacionales en el caso de Francés o los problemas físicos o de salud de ambos carrileros han condicionado sus participaciones. Pero en el caso de Jair la estabilidad preside su temporada: es el futbolista de campo que más minutos ha jugado este curso en Segunda División.

Un total de 3.183, incluyendo los tiempos de prolongación. Solo David Costas, central del Real Oviedo, ha disputado más, 3.237. Apenas medio partido de diferencia. Jair Amador lo juega todo siempre que está para hacerlo. Únicamente se ha perdido un encuentro, frente al Almería en La Romareda, por acumulación de cinco cartulinas amarillas. Y solo ha sido sustituido una vez, en la segunda jornada, en la visita al Valladolid, cuando Juan Ignacio Martínez lo relevó en el minuto 84 por Lluís López. Jair ya no ha faltado más sobre el campo cuando ha estado disponible. Al central hispano-luso, le han acompañado las lesiones como no lo hicieron al principio de su singladura en el Real Zaragoza la pasada temporada. Ha sorteado problemas de todo tipo, musculares, articulares e incluso, en esto temas, el covid. Tampoco ha sufrido en exceso las sobrecargas de sanciones propias de una demarcación como la suya. Solo ha cumplido un ciclo disciplinario por acumulación de tarjetas y no ha sido expulsado.

En la plantilla del Real Zaragoza, es el jugador que más ha participado, más incluso que el portero Cristian Álvarez -décimo futbolista de la liga, incluyendo porteros- con más minutos. Jair Amador es el 8º computando a los guardametas, aunque el segundo en jugadores de campo. Por encima tiene a David Costas, que ha jugado completos todos los partidos de la temporada excepto uno en el que saltó al campo desde el banquillo en la tramo final. El central del Oviedo está con cuatro amarillas, así que si es sancionado próximamente y Jair se mantiene fijo e indispensable para Jim, el zaragocista le superará.

Por debajo de ambos, entre los jugadores de campo, aparecen Bernardo Espinosa (Girona/3.141 minutos), Javi Hernández (Leganés/3.088) y el oscense Dani Calvo (Oviedo/3.036), Juanpe (Girona/2.998) y Juan Antonio Ros (Lugo/2.949). Todos ellos son defensas centrales, una posición poco dada a las rotaciones, los cambios o las sustituciones en los partidos. El primer futbolista de campo no central que más ha jugado es Jaime Seoane, centrocampista del Huesca, con 2.882 minutos.

La regularidad ha distinguido el ciclo de Jair en el Real Zaragoza desde que se asentó en el equipo mediada la primera vuelta de la pasada temporada. El defensa de origen caboverdiano ha sido indispensable para Jim y su asociación con Francés es uno de los principales rasgos de identidad del Zaragoza en los últimos 15 meses. Esta continuidad permitió en enero a Jair prorrogar automáticamente su contrato en el club aragonés una temporada más, hasta el 30 de junio de 2023, al activarse una cláusula por la cual si jugaba 50 partidos (con un mínimos de 45 minutos) durante sus dos años asegurados de contrato tenía derecho a un tercero.